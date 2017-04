Haïti - Politique : Lancement d’un Centre d’appel pour les documents d’identité





Lundi, les Archives Nationales d’Haïti (ANH), l’Office Nationale d’Identification (ONI), la Direction de l’Immigration et de l’Emigration (DIE) et la Direction Générale des Impôts (DGI) ont lancé, un Centre d’appel pour « Rendez-vous et doléances » concernant la fourniture de documents d’identité à la population.



Ce centre d’appel avec pour numéro unique le « 105 », sera en fonction tous les jours ouvrables, de 8h00 a.m à 4h00 p.m. a pour objectif de fournir des informations sur l’état d’avancement des dossiers des demandeurs, réduire l’affluence au niveau des bureaux responsables de recevoir les demandes et de délivrer les documents d’identités et enfin de recevoir les doléances des demandeurs.



Par ailleurs il a été confirmé, le début sous peu des opérations du concept « guichet unique » à Verettes, Hinche et Cap-Haïtien. Le « guichet unique » qui fonctionne déjà dans les communes de Pétion-ville, Port-au-Prince et Tabarre, regroupent dans un même espace les institutions clefs dans la livraison de documents d’identité.



Selon les responsables des différentes entités concernées, ces innovations ont pour but de lutter notamment contre la corruption, réduire les affluences au niveau de ces services, et offrir un meilleur service aux citoyens dans la dignité et le respect.



HL/ S/ HaïtiLibre