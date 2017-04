Haïti - Social : Incidents électriques, l’EDH s’explique et s’excuse





L'Électricité d'Haïti (EDH) informe sa clientèle de Mariani, Merger, Gressier, Darbonne, Léogâne, Carrefour Dufort, etc... en particulier et la population en général, que suite à des courts-circuits, la ligne de distribution qui assure leur alimentation via la sous-station de Rivière Froide a subi des déclenchements à plusieurs reprises ces derniers jours.



Afin de prévenir pareils incidents, des travaux d'entretien et d'émondage sont en cours pour fiabiliser la ligne. L'EDH s'excuse néanmoins des inconvénients que ces pannes ont engendrées pour sa clientèle et lui rassure que toutes les dispositions sont prises en vue de terminer ces travaux au plus tard le jeudi 13 avril 2017.



Par ailleurs, l'EDH tient à souligner aux clients de la Commune de Tabarre, en particulier Tabarre 27, rue Sol Solon, route Maïs Gâté, Tabarre 36, Tabarre 48, Tabarre 23 qu'ils n'ont pu être alimentés dans la nuit du 9 avril 2017 à cause des interventions d’individus qui ont détourné les lignes de leur parcours normal. Elle rappelle une fois de plus, que ces actes malhonnêtes peuvent causer des incidents regrettables et n'hésitera pas à prendre les mesures que de droit avec les autorités compétentes aux fins de rétablir le parcours normal des circuits.



L'EDH invite une fois de plus la population de la Commune de Tabarre à ne pas tolérer et à dénoncer les actes de piratage visant à satisfaire un petit groupe, qui se comporte comme des ayants droit au détriment de la plus grande majorité de la clientèle.



HL/ HaïtiLibre