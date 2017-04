Haïti - FLASH : Feuille de route du Ministre des Affaires Sociales





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre des Affaires Sociales et du Travail, Roosevelt Bellevue, de conduire les réformes nécessaires au relèvement du secteur social et de l’amélioration des conditions de travail. Dans cette perspective, je vous demande de conduire les actions suivantes :



Feuille de route du Ministre des Affaires Sociales :



« - Élaborer, de concert avec les organismes compétents, le projet de loi établissant le revenu minimum de solidarité (RMS) ;

- Établir un système d’assurance santé universelle et obligatoire (ASUO) en vue de mutualiser les risques et les accidents de la vie ;

- Finaliser la mise en oeuvre du « Registre Unique du Bénéficiaire » (RUB) ;

- Garantir à chaque mère au chômage qui élève seule des enfants en âge scolaire un revenu minimum de solidarité (Ti Manman Chérie). Ces bénéfices peuvent s’étendre sous certaines conditions aux personnes âgées ou souffrant de handicap ;

- Assurer le fonctionnement régulier des restaurants communautaires ;

- Systématiser le Programme « Koré Etidyan » en le connectant à des mesures de performance académique ;

- Créer des Centres d’accueil et de réintégration dans les villes frontalières munies d’une douane ;

- Réformer le système de retraite pour garantir le transfert des droits et la qualité des prestations ;

- Travailler avec les ministères compétents pour instituer le livret de famille afin de regrouper les événements importants de la vie civile du citoyen (naissance, reconnaissance d’un enfant, adoption, mariage, décès) ;

- Prendre des mesures pour venir en aide aux enfants des rues et lutter contre la délinquance juvénile ;

- Travailler avec les organismes compétents pour assurer la promotion et le développement social et culturel des quartiers ;

- Accompagner les organismes compétents pour le développement des métiers et des professions afin d’assurer la revitalisation économique des quartiers ;

- Travailler au développement du tissu associatif pour renforcer les fondamentaux de la vie sociale et assurer l’animation de la vie collective;

- Développer la formation sur mesure pour les jeunes en grande difficulté ;

- Travailler avec les organismes compétents afin de réduire les inégalités sociales;

- Travailler avec les commissions compétentes du Parlement en vue de faire voter le projet de loi portant reconnaissance et validation des acquis de l’expérience professionnelle ;

- Travailler avec les commissions compétentes du Parlement afin de faire voter le projet de loi-cadre organisant les métiers et les professions, pour la dynamisation des ordres et des professions ;

- Travailler avec les commissions compétentes du Parlement en vue de faire voter le projet de loi établissant le service social obligatoire pour les étudiants des universités bénéficiant du financement public.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



