Haïti - FLASH : L'ONU a voté, départ définitif de la Minustah en octobre





Le Conseil de sécurité de l'ONU a décidé jeudi de mettre fin à la présence des Casques bleus en Haïti, pour les remplacer par une force de police plus restreinte.



La résolution adoptée à l'unanimité par le Conseil prévoit la fin de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (Minustah), déployée depuis 13 ans, d'ici à la mi-octobre.



La résolution approuvée étend le mandat de la mission, la Minustah, pour ses six derniers mois au cours desquels les 2,370 militaires quitteront progressivement.



Il crée une mission de maintien de la paix pour une période initiale de six mois comprenant 1,275 policiers qui continueront à former la police nationale. La nouvelle mission aidera également le gouvernement à renforcer les institutions judiciaires et juridiques et s'engager dans la surveillance, le reporting et l'analyse des droits de l'homme.



La résolution reconnaît « l'étape importante vers la stabilisation » obtenue par la tenue réussie d'élections présidentielles et législatives et le retour du pays à un « ordre constitutionnel. »



Rappelons que le Gouvernement haïtien avait souscrit aux modalités selon lesquelles s’opèrera la transition, notamment :



- Le retrait complet, mais échelonné, des 2370 membres de la composante militaire durant la période de transition ;



- La réduction du nombre d’unités de police constituées (UPC)– et du nombre de policiers individuels ;



- La participation de la nouvelle mission à la mise en œuvre du Plan de développement stratégique de la Police nationale d’Haïti ;



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20645-haiti-flash-le-gouvernement-haitien-appui-la-nouvelle-mission-de-l-onu.html



HL/ HaïtiLibre