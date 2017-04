Haïti - Économie : JetBlue va aussi proposer des vols sans escale Orlando-PAP





Quelques heures après l’annonce par la compagnie haïtienne Sunrise Airways de lancer un nouveau service sans escale entre Port-au-Prince et Orlando, en Floride à partir d'octobre 2017 http://www.haitilibre.com/article-20647-haiti-economie-sunrise-airways-deploient-ses-ailes-sur-orlando.html , JetBlue à son tour annonce son intention d’opérer cette même route sans escale à compter de décembre 2017, sous réserve d’autorisation de l'autorité d'exploitation gouvernementale. Les sièges devraient être mis en vente dans les prochaines semaines.



Orlando deviendra la quatrième ville de JetBlue avec service à Port-au-Prince. JetBlue offre actuellement des vols sans escale vers la destination haïtienne à partir de l'aéroport international John F. Kennedy de New York (JFK), de l'aéroport international Boston Logan (BOS) et de l'aéroport international Fort Lauderdale-Hollywood (FLL). JetBlue exploite près d'un tiers de ses capacités dans les Caraïbes et en Amérique latine.



« Je suis heureux de féliciter JetBlue pour cette nouvelle route aérienne, reliant Port-au-Prince, avec la ville d'Orlando » a déclaré Colombe Emilie Jessy Menos, Ministre du Tourisme « Cette nouvelle destination aura le mérite de mieux servir les haïtiens et les Américains désireux de visiter les deux États. Ainsi, de nouvelles opportunités s'ouvrent au secteur du tourisme et aux opérateurs, grâce à la diversification des destinations nord-américaines. Donc, nous disons à JetBlue, félicitations. »



JetBlue a l'intention de desservir l'itinéraire avec son avion Embraer 190 de 100 sièges offrant le service primé de la compagnie aérienne et le plus place pour les jambes en coach, ainsi que des collations de marque gratuits et illimités et des boissons non alcoolisées et des premières diffusions gratuites de films d'Hollywood.



