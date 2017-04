Haïti - AVIS : Hackathon, inscriptions ouvertes





Dans le cadre de la Célébration de la Journée internationale des Jeunes filles (27 avril 2017) dans le secteur des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), qui se déroulera autour du thème « Jèn fi kenbe teknoloji pou louvri chimen », le Conseil National des Télécommunication (CONATEL) organise un hackathon pour les jeunes filles universitaires de l’ensemble du territoire national afin de les sensibiliser aux métiers liés aux sciences et aux technologies.



Ce hackathon mettra en concurrence des équipes de jeunes filles universitaires ayant pour objectif de créer en un peu plus de 48 heures une application web, fonctionnant sur n’importe quel terminal informatique (ordinateur, laptops, smartphones, tablettes...) qui propose une solution à un problème récurrent dans un des 3 thèmes choisis par les organisateurs :



Thèmes :

- Santé maternelle

- Planning familial

- Genre et jeunesse



Conditions de participation :

- Jeune fille majeure âgée de moins de 26 ans;

- Être étudiante dans l’une des universités ou école professionnelle d’Haïti ;

- Constituer une équipe de 4 membres et désigner un membre responsable des relations avec la Société Organisatrice ;

- Copie d’une pièce d’identité ;



Les candidatures doivent être déposées au CONATEL. Date limite mardi 18 avril 2017 à 1h00 p.m.



Le Concours se débutera au Collège Canado-Haïtien. il débutera le vendredi 21 avril 2017 à 2h00 p.m. et se terminera le dimanche 23 avril à 10h00 p.m.



HL/ HaïtiLibre