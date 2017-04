Haïti - FLASH : Feuille de route de la Ministre à la Condition féminine





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande à la Ministre à la Condition Féminine et aux Droits des Femmes (MCFDF), Eunide Innocent de prendre toutes les dispositions pour mettre en œuvre une politique cohérente qui répond aux préoccupations sociales de la population et je vous confie la mission de conduire les réformes pour l’intégration socio-économique et politique des femmes. Dans cette perspective, je vous demande d’entreprendre les actions suivantes :



Feuille de route de la Ministre à la Condition féminine :



« - Mettre en place des politiques publiques facilitant l’intégration des femmes dans l’économie en particulier l’accès à l’emploi, à la propriété et au crédit ;

- Élaborer un document sur la budgétisation sensible au genre pour les lois de finances durant le quinquennat ;

- Formuler des politiques et mettre en oeuvre des programmes pour l’intégration des femmes dans la politique et dans les postes de décision du secteur public et privé ;

- Contribuer au vote de loi pour la protection des femmes contre les violences sexuelles, le harcèlement sexuel et les violences domestiques ;

- Coordonner avec le ministère de la Justice et de la Sécurité Publique (MJSP) pour offrir une assistance légale aux femmes victimes de violence ;

- Coordonner avec les institutions pertinentes pour une politique de discrimination positive des filles dans la formation professionnelle ;

- Travailler avec les institutions pertinentes pour offrir des services publics de garde des enfants en commençant par des crèches dans le secteur textile.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20659-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-planification.html

http://www.haitilibre.com/article-20649-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-affaires-sociales.html

http://www.haitilibre.com/article-20638-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-environnement.html

http://www.haitilibre.com/article-20628-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-culture.html

http://www.haitilibre.com/article-20617-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-education-nationale.html

http://www.haitilibre.com/article-20610-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-jeunesse.html

http://www.haitilibre.com/article-20601-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-justice.html

http://www.haitilibre.com/article-20591-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-travaux-publics.html

http://www.haitilibre.com/article-20581-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-sante.html

http://www.haitilibre.com/article-20569-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-du-tourisme.html

http://www.haitilibre.com/article-20559-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-diaspora.html

http://www.haitilibre.com/article-20549-haiti-flash-grosse-feuille-de-route-du-ministre-de-l-agriculture.html

http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html

http://www.haitilibre.com/article-20529-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-des-finances.html

http://www.haitilibre.com/article-20519-haiti-politique-feuille-de-route-des-affaires-etrangeres.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.htm

http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



HL/ HaïtiLibre