Haïti - Religion : Pâques, message du Consul de Chicago





Pour la célébration de la Fête de Pâques, Lesly Condé le Consul Général d’Haïti à Chicago a délivré un message, que nous vous invitons à partager en ce dimanche de Pascal :



Message du Consul Lesly Condé :



« Chers compatriotes,

Mes frères et sœurs,



Ce temps de l'année est très important pour nous chrétiens. C'est un moment de ferventes prières et d'intense réflexion. Nous ne pouvons pas nous empêcher de penser à l'amour de Dieu pour le genre humain. En effet, malgré nos nombreuses imperfections, Dieu nous a tant aimés qu'il a accepté de soumettre son fils Jésus Christ à l'humiliation, aux souffrances corporelles et à la mort pour notre salut.



Ce Dimanche de Pâques, nous célébrons la résurrection de Jésus Christ et la victoire de l'amour. Pâques nous invite à aimer nos prochains et à leur pardonner, parce que nous avons nous-mêmes besoin de pardon.



Pour ma part, je vous remercie tous de votre fidèle collaboration et de tout mon coeur, je vous souhaite de Joyeuses Pâques.



Lesly Condé

Consul Général »



HL/ HaïtiLibre