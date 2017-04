Haïti - RAPPEL : Consignes pour passer de bonnes Fêtes de Pâques





Le Ministère de l'Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), exhorte les propriétaires et meneurs de Bandes de Rara d’œuvrer avec la plus grande prudence au niveau des déplacements des festivaliers dont ils ont la charge, tout au long de leur parcours, en vue d'éviter les accidents de la route ou des mouvements de panique.



Le MICT appelle les riverains sur tout le territoire national, à la tempérance, à la courtoisie et à cultiver la non-violence et la fraternité, durant et en marge de leur participation aux différentes manifestations, pour profiter agréablement et dans les conditions les plus sécuritaires, du Rara en particulier, l'une des grandes fêtes traditionnelles à haute portée culturelle en Haïti.



Le Ministère demande aux autorités locales et policières de renforcer les opérations de contrôle et autres mesures préventives de sécurité et de traiter par anticipation et dans la communication les éventuels incidents de parcours.



La Direction de la Protection Civile a aussi été instruite, afin qu'au niveau départemental et local, notamment à travers les Comités Communaux de Protection Civile (CCPC), soit assuré un déploiement apte à accompagner les manifestations des Bandes de Rara sur tout le territoire.



Enfin, le Ministère de l'Intérieur invite la population désireuse de prendre part aux festivités des Raras, à respecter scrupuleusement les mesures des autorités locales et les consignes d'hygiène relatives à la qualité des boissons notamment l’alcool et des aliments consommés.



Le MICT souhaite à toutes et à tous une agréable saison de Fêtes Pascales.



HL/ HaïtiLibre