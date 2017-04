Haïti - Agriculture : Perspectives incertaines pour la production céréalière 2017





La plantation de la principale saison céréalière 2017, qui sera récoltée à partir de juin, devrait commencer vers la fin du mois d'avril. Les conditions météorologiques ont été relativement normales, car les précipitations ont été moyennes dans la plupart des zones de culture du pays, y compris la principale région produisant des céréales de l'Artibonite. Cependant, il existe une certaine incertitude quant à la capacité des agriculteurs à accéder aux intrants, comme les graines et les engrais, en particulier dans les départements du Sud-Ouest, de la Grand'Anse, du Sud et des Nippes, gravement touchés par l'ouragan Matthew en octobre 2016. Bien que ces départements produisent une quantité négligeable de production de riz, ils représentent en moyenne de 20 à 25% de la production nationale de maïs. Selon la Coordination nationale pour la sécurité alimentaire, une agence gouvernementale, les agriculteurs de ces départements ont perdu des actifs importants. Dans la plupart des cas extrêmes, les stocks de céréales mis de côté pour les semences ont été consommés ou vendus pour répondre à d'autres besoins immédiats. De plus, la probabilité d'un événement El Niño pendant la période juin-août, à la fin de la période de croissance végétative et au début de la récolte, a dépassé 60% en mars. La prévision préliminaire de la FAO suppose une augmentation de la production céréalière de seulement 7% en 2017, par rapport au niveau réduit de l'ouragan de l'année dernière. Cette prévision suppose que le temps se développera normalement tout au long de la saison et explique la difficulté d'accéder aux intrants nécessaires.



Les besoins en importations de céréales pour la campagne de commercialisation 2016/17 (juillet / juin), qui incluent les importations commerciales et l'aide alimentaire, sont légèrement inférieurs au niveau record de 2015, mais nettement supérieurs à la moyenne quinquennale du pays. Le niveau élevé des importations reflète deux années de résultats réduits par la sécheresse (2014 et 2015) et les effets de l'ouragan Matthew sur la production de 2016. Les importations de maïs et de riz devraient rester supérieures à leur moyenne quinquennale. Les importations commerciales de blé, en revanche, devraient rester inchangées par rapport à l'année précédente.



Les prix des principales graines de maïs étaient stables sur les principaux marchés en mars. Cependant, aux Cayes, un marché de référence pour les régions du Sud touchées par l'ouragan, les prix des farines de maïs ont été de 56% de plus que leurs niveaux de l'année précédente, reflétant principalement le manque de maïs domestique. À Port-au-Prince, les prix des farines de maïs étaient environ 9% par rapport aux niveaux de l'année précédente, les tendances saisonnières ayant été renforcées par la demande accrue des départements du Sud.



Les prix du riz importé, l'aliment de base du pays, sont restées inchangées en Mars dans les principaux marchés, à l'exception de la Jérémie, dans le sud, où les prix ont augmenté de 7%. Par rapport aux niveaux de prix un an plus tôt, seuls les prix du riz de Port-au-Prince étaient nettement supérieurs à leur niveau par rapport à mars 2016, reflétant la forte demande du Sud.



HL/ HaïtiLibre