Haïti - FLASH : Feuille de route du Ministre de l’intérieur





Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant demande au Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales (MICT), Max Rudolph Saint Albin, de renforcer les capacités des Délégations et vice-Délégations en vue de coordonner l’action du gouvernement au niveau départemental. Le Gouvernement veut organiser auprès des Délégations départementales une véritable administration en institutionnalisant les Conseils Techniques Départementaux sur le modèle des Conseils des Ministres et de conduire les réformes nécessaires à la dynamisation et à la coordination de l’action administrative et territoriale de l’État à tous les niveaux. Dans cette perspective, je vous demande d’entreprendre les actions suivantes :



Feuille de route du Ministre de l’intérieur :

« - Renforcer les Délégations pour que le Délégué devienne le principal animateur de la vie administrative des services de l’Etat de son département ;

- Travailler à instituer le Corps des Délégués et le Corps des Administrateurs Civils dans les Délégations et Vice-Délégations ;

- Dynamiser les structures institutionnelles et les échelons territoriaux de la déconcentration en participant aux efforts pour améliorer l’organisation et le fonctionnement des services territorialement déconcentrés ainsi que la qualité de la gestion des affaires publiques ;

- Veiller à ce que les Délégations et Vices-délégations remplissent leur mission de contrôle administratif et faire respecter la politique d’aménagement du territoire définie par l’État ;

- Institutionnaliser et développer les capacités des collectivités territoriales et dynamiser le processus de la décentralisation ;

- Créer et mettre en opération le répertoire des métiers des collectivités territoriales ;

- Prendre, de concert avec les organismes compétents, toutes les dispositions nécessaires pour assurer la bonne administration du territoire et identifier tous les bâtiments et lieux faisant partie de l’espace national ;

- Veiller à la mise en place dans les sections communales des espaces dédiés où l’ensemble des services publics nécessaires au développement et à l’épanouissement intégral des citoyens seront offerts "Sant Tout Kalite Sèvis (STKS)".

- Préparer l’avant-projet de loi portant création de la Direction Centrale du Renseignement Intérieur chargée, sur l’ensemble du territoire, de rechercher, de centraliser et d’exploiter le renseignement intéressant la Sécurité nationale ou les intérêts fondamentaux de la Nation ;

- Préparer l’avant-projet de loi relatif à la protection des données personnelles et à la vie privée ;

- Veiller et prendre des mesures pour assurer la sûreté et la sécurité intérieure de l’État ;

- Prendre les mesures nécessaires pour assurer le fonctionnement régulier des services de l’immigration ;

- Concourir aux missions de protection civile et des droits démocratiques des citoyens tout en renforçant la stabilité et la paix publique ;

- Conduire, de concert avec les organismes compétents, une politique frontalière responsable visant à maintenir la sécurité et la stabilité sur la zone frontalière ;

- Traiter de manière résolue la question migratoire.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



Lire aussi :

http://www.haitilibre.com/article-20667-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-a-la-condition-feminine.html

http://www.haitilibre.com/article-20659-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-planification.html

http://www.haitilibre.com/article-20649-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-affaires-sociales.html

http://www.haitilibre.com/article-20638-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-environnement.html

http://www.haitilibre.com/article-20628-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-culture.html

http://www.haitilibre.com/article-20617-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-education-nationale.html

http://www.haitilibre.com/article-20610-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-jeunesse.html

http://www.haitilibre.com/article-20601-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-justice.html

http://www.haitilibre.com/article-20591-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-travaux-publics.html

http://www.haitilibre.com/article-20581-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-sante.html

http://www.haitilibre.com/article-20569-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-du-tourisme.html

http://www.haitilibre.com/article-20559-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-diaspora.html

http://www.haitilibre.com/article-20549-haiti-flash-grosse-feuille-de-route-du-ministre-de-l-agriculture.html

http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html

http://www.haitilibre.com/article-20529-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-des-finances.html

http://www.haitilibre.com/article-20519-haiti-politique-feuille-de-route-des-affaires-etrangeres.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.htm

http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



HL/ HaïtiLibre