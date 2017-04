Haïti - Politique : J-13, au CNE les mécanos cubains travaillent sans relâche





Quelques jours après la visite du Président Moïse, http://www.haitilibre.com/article-20627-haiti-politique-visite-de-jovenel-moise-au-centre-national-des-equipements.html à moins de deux semaines du début de la tournée de la Caravane du changement (1er mai 2017), Carmel André Béliard, le Ministre de l’Agriculture des Ressources Naturelles et du Développement Rural, accompagné entre autres de l’Ambassadeur Cubain accrédité en Haïti, Luis Castillo Campos et de Frantz Yves Joseph, le Chef de cabinet du Ministre des Travaux Publics (Fritz Caillot), s’est rendu à son tour au Centre National des Équipement (CNE), pour s’enquérir de l’état des engins lourds et des véhicules qui seront utilisés dans la tournée de la Caravane, qui débutera dans la vallée de l’Artibonite.



Au cours de cette visite, le Ministre a constaté qu’il restait beaucoup à faire pour respecter l’échéance du 1er Mai. Toutefois, Dupré Pierre Garry, le Directeur Technique du CNE, lui a donné l'assurance que les équipements et une centaines de véhicules seront prêt pour la date prévus, alors que les mécaniciens cubains, dans le cadre d’un accord de coopération bilatéral signé en 2012 http://www.haitilibre.com/article-5187-haiti-cuba-apres-les-medecins-cubains-les-mecaniciens-cubains.html , travaillent sans relâche à la remise en états de la machinerie.



L’Ambassadeur cubain a précisé que hormis la maintenance technique, la coopération cubaine sera également très impliquée dans la Caravane du Changement.



HL/ TB/ HaïtiLibre