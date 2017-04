Haïti - FLASH : Feuille de route du Coordonnateur Général de l’OMRH





Josué Pierre Louis, le Coordonnateur Général de l’Office de Management et des Ressources Humaines (OMRH) avec rang de Ministre, a tenu avec les cadres de l’institution, une séance de planification des actions à mener pour les 6 prochains mois conformément à la feuille route remise par le Premier Ministre Premier Ministre Jack Guy Lafontant



Ont pris part également à cette planification : Françoise Brugerolle et Anne Azam-pradeilles de l’Union Européenne ; Philippe Canal du projet IFMS, représentants du projet IFMS (Integrated Financial Management System) financé par l’Agence américaine pour le développement international (USAID), Kers Jean, Alphonse Deo Nkunzimana et Marceau Jude Edouard Jr, tous trois, de l’USAID.



Dans le cadre des orientations fixées par le Président Moïse, traduites dans des feuilles de route, remises à chaque ministre http://www.icihaiti.com/article-20507-icihaiti-politique-remise-des-feuille-de-route-aux-ministres.html , le Premier Ministre Lafontant rappel au Coordonnateur Général de l’OMRH, que les chantiers de la déconcentration et de la décentralisation demeurent la clé de voûte d'une administration de proximité du citoyen. Pour cela, vous devez prendre immédiatement toutes les dispositions nécessaires à l'élaboration d'un ambitieux plan d'actions. Dans cette perspective, doivent être réalisées, entre autres, les activités suivantes :



Feuille de route du Coordonnateur Général de l’OMRH (6 mois) :



« - Réorganiser l'OMRH en fonction de sa mission afin d'optimiser et améliorer son efficacité pour qu'elle soit plus performante ;

- Proposer le remaniement et une meilleure organisation du Conseil Supérieur de l'Administration et de la Fonction Publique (CSAFP) ;

- Réaliser une évaluation de la mise en œuvre du Programme Cadre de la Réforme de l'Etat (PCRE) 2015-2017 en vue de son actualisation pour la période 2017-2022, en y ajoutant de nouvelles thématiques si nécessaires, tenant compte de la qualité des services, et des services directs à offrir à la population ;

- Veiller à la performance du système de Fonction Publique par des mesures de régulation et d'évaluation ainsi que par la formulation des politiques en matière de développement des ressources humaines ;

- Renforcer et moderniser les directions des ressources humaines de l'Administration Publique ;

- Mettre en œuvre le système de classification des emplois et de rémunération au sein de l'Administration et de la Fonction Publique ;

- Renforcer la réglementation sur le recours aux Agents contractuels dans l'Administration Publique et veiller à son application ;

- Élaborer en collaboration avec le Ministère de l'Économie et des Finances la grille salariale de la Fonction Publique et de l'Administration Publique en général ;

- Élaborer et s'assurer de l'application des procédures devant faciliter les décisions se rapportant aux diverses positions des fonctionnaires ;

- Réglementer le déroulement de la carrière dans la Fonction Publique y compris le système de formation des fonctionnaires de carrière ;

- Veiller à l'application de la politique du genre dans l'Administration et la Fonction Publiques ;

- Veiller à la non-discrimination des handicapés en ce qui a trait à l'accès à la Fonction Publique ;

- Contribuer à la mise en place de la Fonction Publique territoriale;

- Assurer l'adaptation et l'harmonisation des structures ainsi que les procédures administratives ;

- Réformer le cadre légal des institutions publiques et veiller à l'harmonisation des missions des autres organismes publics avec celles des ministères ;

- Favoriser le développement du numérique dans l'Administration Publique ;

- Veiller à la mise en œuvre de structures de service de qualité et progressivement de proximité à la population ;

- Travailler à la mise en œuvre de la déconcentration effective des services publics de l'État ;

- Normaliser l'image de marque nationale ;

- Tenir le public informé de la réforme en général et les différentes étapes de mise en œuvre de la feuille de route ;

- Poser tous les actes nécessaires à la réforme conformément à la loi.



Je vous demande d’engager la préparation du Budget 2017-2018 qui devra être approuvé, après arbitrage du Ministère de l’Économie et des Finances, par le Conseil des Ministres et déposé dans les délais légaux requis au Parlement.



Vous aurez aussi la tâche de renforcer la transparence, la lutte contre la corruption et la bonne gestion des biens et deniers publics. Il vous appartiendra d’organiser, de diriger et d’animer les services, équipes et agents de l’État placés sous votre responsabilité.



Jack Guy Lafontant, Premier Ministre ».



Toutes les autres feuilles de routes des Ministres :

http://www.haitilibre.com/article-20683-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-interieur.html

http://www.haitilibre.com/article-20667-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-a-la-condition-feminine.html

http://www.haitilibre.com/article-20659-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-planification.html

http://www.haitilibre.com/article-20649-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-affaires-sociales.html

http://www.haitilibre.com/article-20638-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-environnement.html

http://www.haitilibre.com/article-20628-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-culture.html

http://www.haitilibre.com/article-20617-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-l-education-nationale.html

http://www.haitilibre.com/article-20610-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-jeunesse.html

http://www.haitilibre.com/article-20601-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-justice.html

http://www.haitilibre.com/article-20591-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-des-travaux-publics.html

http://www.haitilibre.com/article-20581-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-sante.html

http://www.haitilibre.com/article-20569-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-du-tourisme.html

http://www.haitilibre.com/article-20559-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-diaspora.html

http://www.haitilibre.com/article-20549-haiti-flash-grosse-feuille-de-route-du-ministre-de-l-agriculture.html

http://www.haitilibre.com/article-20544-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-du-commerce-et-de-l-industrie.html

http://www.haitilibre.com/article-20529-haiti-politique-feuille-de-route-du-ministre-des-finances.html

http://www.haitilibre.com/article-20519-haiti-politique-feuille-de-route-des-affaires-etrangeres.html

http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.htm

http://www.haitilibre.com/article-20446-haiti-politique-les-grands-projets-du-ministere-du-tourisme.html



HL/ HaïtiLibre