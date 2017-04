Haïti - Santé : Le Chargé d'Affaires américain visite les Laboratoires du GHESKIO





Brian Shukan, le Chargé d'Affaires de l'Ambassade des États-Unis en Haiti et les membres de l'équipe de santé du Gouvernement américain ont visité l'Institut National de Laboratoires et de Recherches (INLR) du GHESKIO (Groupe Haïtien d'Étude du Sarcome de Kaposi et des Infections Opportunistes/Haitian Group for the Study of Kaposi's Sarcoma and Opportunistic Infections), un partenaire gouvernemental des États-Unis depuis 1983 et est l'un des plus grands fournisseurs de diagnostic et de traitement de la TB / VIH dans les Amériques. Le GHESKIO a reçu le financement du Plan d'Urgence du Gouvernement américain pour la Lutte contre le SIDA (PEPFAR), depuis le début de l'initiative en 2004 et est mis en œuvre par les Centres de Contrôle et de Prévention des Maladies (CDC) et l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID).



Avec le financement du PEPFAR, le GHESKIO fournit gratuitement des traitements antirétroviraux (ARV) à plus de 25,000 patients par an. Au cours de sa visite Shukan s'est rendu à la clinique ARV du GHESKIO et a été informé de nouvelles approches pour améliorer les soins aux patients comme l’administration prolongée des ARV sur plusieurs mois et une intervention de « Rapid Pathway » visant à réduire les temps d'attente des patients. Dans l'unité pédiatrique du GHESKIO, la plus grande clinique pédiatrique du SIDA en Haïti, le Chargé d'Affaires Shukan a rencontré le Docteur Vanessa Rouzier pour discuter de la manière dont le PEPFAR soutient les nourrissons exposés au VIH pour recevoir un traitement anti-VIH et des soins contre la tuberculose.



Le PEPFAR travaille également avec le GHESKIO pour fournir des services intégrés aux victimes des violences basées sur le genre et pour identifier et référer les victimes de violence à travers un réseau d'agents de santé communautaires. Le Chargé d'Affaires s'est entretenu avec des représentants du programme pour connaître la prévalence de la violence basée sur le genre en Haïti et comment le PEPFAR supporte le GHESKIO dans la prise en charge des victimes de violence. Le Chargé d'Affaires a visité l'école professionnelle du GHESKIO, un atelier de formation conçue pour les victimes de la violence basée sur le genre en vue de promouvoir la résilience et l'indépendance économique et discuté avec les participants au programme.



HL/ HaïtiLibre