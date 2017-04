Haïti - Politique : Le Ministre Fleurant reçoit une mission de la BID





Dans le cadre de la recherche d’un meilleur alignement entre le Programme pays de la Banque Interaméricaine de Développement (BID) et les priorités du gouvernement haïtien pour les 5 prochaines années, Aviol Fleurant, le Ministre de la Planification et de la Coopération externe, accompagné de son Directeur Général, Stevenson Jacques Thimoléon et de la plupart des directeurs techniques du ministère, a eu deux séances de travail avec une mission de la BID dirigée respectivement par Augustin Filippe et Koldo Echebarria.



Le Ministre Fleurant a tenu à souligner à la BID, les délicats problèmes d’alignement qui existent d’une manière générale entre les bailleurs de fonds et l’État haïtien. En tant que Ministre chargé de gérer les investissements publics, il s’est engagé a assainir les finances publiques, pilier de la bonne gouvernance ce qui permettra de rassurer les bailleurs de fonds étrangers. Enfin après avoir présenter sa feuille de route http://www.haitilibre.com/article-20659-haiti-flash-feuille-de-route-du-ministre-de-la-planification.html il a exprimé le souhait d’une meilleure coordination avec la BID dans le cadre d’un partenariat durable.



Lors de la dernière séance de travail, Koldo Echebarria de la BID, après avoir exprimé ses préoccupations concernant plusieurs projets inachevés, entre autres des constructions dans la zone de Port-de-Paix et de Fort Liberté, a réitéré la volonté de la BID d’aligner le Programme pays de la Banque avec les priorités du Gouvernement haïtien, tout en souhaitant une meilleure coordination des travaux avec le nouveau Gouvernement Moïse-Lafontant.



HL/ HaïtiLibre