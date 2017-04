Haïti - FLASH : Armée d'Haïti, l'ONU et la Minustah ne contribueront pas





Lundi en conférence de presse, Sandra Honoré, la Représentante Spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti et Cheffe civile de la Minustah, questionnée par une radio locale qui lui demandait s’il n’aurait pas été mieux que le Conseil de sécurité passe une résolution pour soutenir la remobilisation de l'armée en Haïti au lieu d’une résolution qui confirme une nouvelle mission http://www.haitilibre.com/article-20656-haiti-flash-bye-bye-la-minustah-bonjour-la-minujusth.html a répondu « [...] Oui on admet, qu'il y a un débat en Haïti, en ce moment, en ce qui concerne la reconstitution des Forces Armées d'Haïti, mais c'est un débat national en ce moment et le Conseil de Sécurité a simplement pris note de ce débat national. »



Le correspondant de l'Associated Press (AP) a demandé à Sandra Honoré « Le Gouvernement haïtien a déclaré qu'ils avaient absolument besoin que l'armée haïtienne soit reconstituer, que la Police Nationale d’Haïti (PNH) n'est pas suffisante pour maintenir la sécurité et a demandé des hélicoptères et du matériel pour tout type d'assistance. L'ONU a t’elle une intention ou un plan pour aider le Ministère de la Défense à reconstruire l'armée haïtienne ? »



« Le Gouvernement haïtien a en effet déclaré qu'il avait l'intention de reconstituer une force de défense haïtienne. Je n'ai pas entendu dire que le Gouvernement haïtien a dit que la police haïtienne n'était pas à la hauteur de la tâche [...] Je dirais que l'ONU et la Minustah en particulier, ne sont pas en mesure de soutenir ou de contribuer à ce plan du gouvernement d'Haïti. C'est un niveau de discussion nationale sur l'équipement... des hélicoptères et d'autres types d'assistances [...] » a répondu Sandra Honoré, précisant que les équipements de la Minustah n’appartenaient pas à l’ONU mais à chaque pays contributeurs des troupes qui en fin de Mission, rapatrient dans leur pays leurs équipements.



HL/ HaïtiLibre