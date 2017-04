Haïti - Social : La Chanteuse Émeline Michel dément et rassure...





La célèbre chanteuse Émeline Michel, d’origine haïtienne (Gonaïves) a été victime d’une fausse information annonçant son décès en Floride. Dans un message elle dément et rassure ses fans inquiets ainsi que sa famille.



« Chers fans, amis et famille,



Il est parvenu à mon attention, suite à de nombreux appels, textes et courriels, que les nouvelles de mon décès ont circulé sur internet. C'est malheureux et dommage que la technologie soit utilisée de manière aussi négative et triste.



Je suis perplexe quant à la source ou à la justification d'une telle rumeur malveillante [...] j'étais sur un vol vers New York City, en provenance d`Abu Dhabi (Emirats arabes Unis) et je ne pouvait donc pas en un même instant me retrouver dans deux lieux à la fois [...]



J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier tout le monde, qui m'a rapidement contacté directement, avant de donner vie à de telles nouvelles malicieuses non fondées.



Merci du fond du cœur

Que vos actions continuent d'être sur l'amour, la Paix et la joie.

Passez une merveilleuse Pâques

Que Dieu vous bénisse tous ! »



