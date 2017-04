Haïti - Politique : Pour une meilleure intégration de la diaspora





Mardi à la Primature, Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), a rencontré la presse, autour des activités commémoratives de la Journée Nationale de la Diaspora (JND) qui se déroulera autour du thème « Plaidoyer pour une meilleure intégration de la Diaspora haïtienne ».



Pour cette année, 3 jours de festivités les 19, 20 et 21 avril, sont retenus pour cet évènement dont les activités se dérouleront sur deux sites : le Centre de Convention de la Banque de la République d’Haïti (BRH) et à l’hôtel Karibe Convention Center. Ces trois jours veulent être un moment de réflexion, d’échanges et de partages d’expériences entre les compatriotes de l’extérieur et ceux du pays.



Au cours de ce point de presse, la Ministre Auguste a souligner l’importance de la contribution financière de la diaspora qui représente près de 25% du Produit Intérieur Brut (PIB).



Le MHAVE compte organiser ce mercredi 19 avril, le cocktail de lancement à l’Hôtel Karibe. Puis, au Centre de Convention de la BRH, une messe œcuménique sera chantée en l’honneur de la Diaspora suivi d’un Forum de la Diaspora, le jeudi 20 avril.



Vendredi 21 dans la matinée, une visite du village de la diaspora sera conduite par la Ministre du MHAVE et une soirée artistique et culturelle mettra fin aux festivités.



HL/ HaïtiLibre