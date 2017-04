Haïti - Sécurité : La Minustah a financé environ 450 projets...





La section Réduction de la Violence Communautaire (RVC) célèbre ses dix ans d'existence en Haïti en tant que section de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah). Sandra Honoré, la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies a souligné « C'est le moment de procéder à une rétrospective des gestes et efforts que la Mission a accomplis en faveur des communautés haïtiennes des quartiers les plus défavorisés pour améliorer et leurs conditions de vie, leur développement personnel »



Rappelons que la RVC a été créée par la Résolution #1702 du Conseil de Sécurité des Nations Unies du 15 août 2006. En créant la RVC, le Conseil a clairement demandé à la Minustah de « réorienter ses efforts [...] vers un programme complet de réduction de la violence communautaire adapté aux conditions locales et comprenant une assistance au renforcement de la gouvernance locale et de l'état de droit... » Elle vise à fournir des opportunités d'emploi aux anciens membres des gangs armés et aux jeunes à risque, ainsi qu'aux groupes vulnérables en particulier les femmes, de manière à contribuer aux efforts de stabilisation d’Haïti. Cette approche, unique dans les opérations de maintien de la Paix, est devenue un modèle d'intervention adaptable à de multiples contextes.



Depuis le séisme de 2010, la section RVC a élargi son champ d'intervention à des zones particulièrement touchées par le tremblement de terre, où les communautés ont été fortement fragilisées. Les programmes ont été adaptés selon l'évaluation faite avec la communauté en fonction de la situation pour que des structures et initiatives plus durables puissent prendre le relais.



Principaux axes d'intervention de la Section RVC :



La Création d'Emplois et la Protection de l'Environnement, par la réhabilitation des infrastructures communautaires ;



La Réinsertion des Jeunes Vulnérables, par la formation, la socialisation et l'accompagnement psychosocial ;



La Réinsertion en Milieu Carcéral, par la réduction du potentiel de violence du détenu et sa préparation à sa réinsertion socioéconomique et communautaire ;



La Problématique du Genre, les femmes étant considérées comme l'un des groupes les plus vulnérables dans les communautés affectées par la violence ;



L'Assistance Légale et Judiciaire, la violence étant souvent liée au manque d'accès à la justice.



Cette Section demeurera toujours fidèle aux côtés des communautés haïtiennes afin d'aider aux renforcements des partenaires qui devront prendre un jour le relai pour continuer durablement la culture de la Paix au sein de leur communauté.



Au cours de ses 10 ans d’actions, la RVC de la Minustah a financé environ 450 projets (près de 4 projets par mois) totalisant plus de 76 millions de dollars américains au bénéfice direct de 400,000 haïtiens.



