Haïti - Technologie : Énergie verte pour le Sous-commissariat de Bassin Caïman





Dans le cadre d’un projet financé par la Caisse Populaire Espoir (CPE) de Jacmel, le Sous-commissariat de Bassin Caïman, situé à l’entrée de la ville de Jacmel, a été doté d’un système d’énergie solaire. Avant cela, le Sous-commissariat faisait face à un problème majeur, l’accès à électricité étant quasiment inexistant dans la zone. Souvent les policiers de services devaient utiliser la lumière de leur téléphone portable pour pouvoir éclairer l’enceinte du poste.



Devant cette situation, les responsables du Sous-commissariat ont formulé une demande de financement pour un projet d’électricité solaire, auprès du Conseil d’Administration de la CPE, qui a répondue positivement à l’institution.



Mardi, lors d’une conférence de presse, Pierre-Louis Prévi, le Président du Conseil d’Administration de la Caisse, a fait savoir que le financement de ce genre de projet s’inscrit dans la mission de son institution qui est de s’impliquer dans des actions visant à résoudre certains problèmes sociaux auxquels la population est confrontée, soulignant « Le problème d’éclairage que confrontait ce poste de police constituait un handicap pour les agents d’assurer convenablement la sécurité des citoyens et citoyennes qui fréquentaient cette zone, ainsi que la leur ».



Le Sous-commissariat est maintenant équipé d’un système d’énergie renouvelable comprenant entre autres, un inverter de 1.5 kilowatts, deux panneaux solaires de 135 watts chacun et 4 batteries.



Par ailleurs, Pierre-Louis Prévi a annoncé qu’en collaboration avec la Mairie de Jacmel, l’Électricité d’Haïti et la Direction Départementale de la Police Nationale d’Haiti dans le Sud-Est, la Caisse Populaire Espoir, toujours dans le cadre de ce projet, va installer 4 ou 5 ampoules dans la Gare Routière de Bassin Caïman qui seront alimentées par le système du Commissariat en cas d’absence du courant fourni par l’ED’H, surtout dans la soirée.



Péronneau Molière, le Directeur Général de la CPE a indiqué que le coût de ce projet s’élevait à 3,000 dollars américains, précisant qu’une évaluation technique avait été faite au préalable pour la mise en place et l’entretien de ce Système d’énergie solaire ; réitérant l’engagement de la Caisse Populaire de continuer à travailler pour le bien-être de la population du Sud-Est.



Vignette photo : De Gauche a Droite: Photo de Pierre-Louis Prévi et Peronneau Molière



HL/ HaïtiLibre / Claudy Bélizaire (Correspondant Jacmel)