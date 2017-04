Haïti - RD : Lancement de la semaine de la diaspora





Lundi dans l'auditorium de l'Université Central del Este (UCE), de San Pedro de Macoris en République Dominicaine, Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger, accompagné entre autres de l'Ambassadeur d'Haïti Idalbert Pierre, du Sénateur Wilfrid Gelin, du maire de la ville de San Pedro de Macoris, Tony Echavarria et du Vice Ministre dominicain de la culture Juan Morales, a lancé la 6eme édition de la Semaine de la diaspora (17 au 23 avril).



Devant des centaines de nos compatriotes migrants, la Ministre Auguste, dont c’était la première visite en terre voisine, s’est engagées à faire tout ce qui était en son pouvoir afin d’encadrer la communauté haïtienne, en vue d’assurer sa pleine intégration sociale et politique en Haïti.



Elle a également saisit l'opportunité pour garantir à nos compatriotes que les autorités d’Haïti en coordination avec la République Dominicaine, travaillaient pour trouver une solution aux principaux problèmes les concernant et souligné l'importance de cette célébration de la semaine de la diaspora haïtienne, pour reconnaître la contribution et les efforts de nombreux nationaux et descendants haïtiens dans l’économie dominicaine.



Le Sénateur Wilfrid Gelin (Centre), un ancien membre de la diaspora des États-Unis, a plaidé pour le vote des haïtiens à l’étranger affirmant « Je vais lutter pour que ce soit une réalité lors des prochaines élections, en commençant par la communauté haitienne de la République Dominicaine qui est la plus proche d’Haïti »



Durant cette semaine une quinzaine d’activités auront lieu à Santo-Domingo et à Santiago notamment le concert sans précédent de femmes artistes de l'île dans la zone centrale coloniale ; la finale du tournoi de football « Coupe de l'Amitié Dominico-Haïtienne », et la 5ème remise du Prix de la diaspora.



Rappelons que la semaine de la diaspora, considérée comme l’événement annuel le plus important de la communauté haïtienne en République Dominicaine, est organisée par la Fondation Zile en coordination avec l'Ambassade d'Haïti en RD et le parrainage du groupe Vimenca/Western Union.



SL/ HaïtiLibre