Haïti - Éducation : Crise à l'ENGA, le Ministère propose des solutions





Profondément préoccupé par les problèmes affectant le fonctionnement de l’École Nationale de Géologie Appliquée (ENGA), suite aux manifestations et revendications des étudiants (besoin d’un nouveau local et d’un budget de fonctionnement...) http://www.haitilibre.com/article-20585-haiti-actualite-zapping.html , le Ministère de l’Education Nationale informe le public en général, que plusieurs séances de travail ont eu lieu avec les étudiants et les dirigeants de l’ENGA en vue d’identifier les problèmes et envisager des solutions pour la reprise normale des cours.



Dans le cadre de ces rencontres le Ministère à proposé les options suivantes :



À court terme, un local a été identifié en vue d’accueillir provisoirement les étudiants de l’ENGA et le personnel administratif afin de leur permettre de boucler l’année académique 2016-2017 ;



À moyen terme, le Ministère se propose de trouver un local approprié pour le bon fonctionnement de l’institution, avant la prochaine rentrée académique 2017-2018 ;



À compter du vote du budget rectificatif de l’État le Ministère se propose d’affecter les ressources minimales permettant d’améliorer le fonctionnement régulier de l’ENGA ;



Le Ministère propose la mise sur pied d’une Commission mixte qui doit travailler sur le statut de cette institution académique qui n’a pas encore de tutelle claire liée à une université ;



Un canal de dialogue est mis en place à travers des représentants du Cabinet du Ministre en vue de rester à l’écoute des besoins de l’ENGA et trouver les voies et moyens pour y parvenir.



Suite à ces propositions, le Ministère appelle les étudiants à reprendre leurs cours et à poursuivre le dialogue afin de préserver les acquis de l’année académique et les remercie pour leur compréhension. Le Ministère assure qu’il reste à leur écoute et réitère sa volonté de travailler avec eux pour le renouveau de l’ENGA.



HL/ HaïtiLibre