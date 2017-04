Haïti - USA : Renforcement de la capacité des femmes maires en Haïti





L’Ambassade des États-Unis à Port-au-Prince et l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) ont mutuellement financé le projet « Fanm Majistra nan No Ini Pou Devlopman Komin yo » qui vise à renforcer la capacité des femmes maires élues à travailler en collaboration avec leurs homologues masculins afin d’apporter des changements importants à leurs électeurs.



40 maires du département du Nord, des communes du Nord-Est de Caracol et de Ouanaminthe, la mairesse adjointe Darlene Joseph (Carrefour), la Sénatrice Dieudonne Etienne Luma, l'Ambassadrice itinérante Danielle St. Lot, le Représentant du département qui s’occupe du genre de la Minustah dans le Nord, plusieurs employés de département de démocratie et gouvernance de l'USAID, Stephen Snook le Chef de parti pour USAID-LOKAL+ et Marco Georges de la Chambre de Commerce, d'Industrie et des Professions du Nord étaient présents.



HL/ HaïtiLibre