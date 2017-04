Haïti - FLASH : Promesses du Président Moïse à la diaspora





Mercredi à l'hôtel Karibe, Stéphanie Auguste la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), en présence de nombreuses personnalités du pays notamment le Président de la République Jovenel Moïse et son épouse Martine, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant, le Ministre de l’Intérieur Max Saint-Albin, le Secrétaire d’État à l’intégration des personnes handicapées, Gérald Oriol Junior, la Directrice Général du MHAVE Yolette Mengual, des parlementaires, des membres de la diaspora entre autres, a lancé les activités commémoratives de la Journée Nationale de la Diaspora (JND) autour du thème « Plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora haïtienne ».



Dans ses propos de circonstance, la Ministre Auguste s’est engagée de renforcer les liens entre la diaspora et le pays « il est temps que les relations entre Haïti et sa diaspora prennent une tournure plus positive et plus productive. Et nous nous engageons publiquement à prendre toutes les mesures nécessaires pour que ces relations deviennent non seulement plus positives et plus productives, mais aussi plus efficace et plus efficiente. Et ce processus d’innovation permanente s’effectuera dans la perspective d’un plaidoyer pour une meilleure intégration de la diaspora haïtienne. » estimant plus loin « [...] qu’il ne faut plus considérer la diaspora comme un simple guichet automatique qui fournit de l’argent et maintient notre économie en vie [...] Notre diaspora doit maintenant devenir une vraie force économique et un vrai moteur de développement sur lequel Haïti peut valablement compter. »



Dans son discours, le Président Jovenel Moise a fait un plaidoyer en faveur de l’implication directe de la diaspora dans la gestion de la chose publique « Il faut cesser l’hypocrisie ! Nous devons travailler en vue d’arriver à élire des représentants de la diaspora au Parlement Haïtien. Nous envisageons pour cela, de créer 3 circonscriptions supplémentaires aux 118 existantes ; une en Amérique du Nord, une autre dans la zone Europe/Asie et une dernière dans la Caraibe [...] Dans cette perspective, la Diaspora aura trois députés et un Sénateur au Parlement » a promis le Président, qui a affirmé qu’il allait en discuter longuement au cours de la tenue des États Généraux sectoriels de la Nation.



HL/ HaïtiLibre