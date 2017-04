Haïti - Économie : La Ministre du MHAVE propose à la diaspora de suivre l’exemple chinois





Stéphanie Auguste, la Ministre des Haïtiens Vivant à l’Étranger (MHAVE), dans son discours prononcé cette semaine lors du lancement de la Journée Nationale de la Diaspora, a proposé aux compatriotes vivant à l’étranger, d’investir annuellement 200 millions de dollars en Haïti.



Extrait du discours de la Ministre Auguste :



« [...] Dans la présentation de sa Politique Générale, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a insisté sur le mandat de conception et de développement de stratégies d’attraction des investissements de la diaspora en Haïti qui incombe au MHAVE.



Vous le savez tous, la diaspora envoie plus de deux milliards de dollars américains chaque année en Haïti, mais ces transferts sont essentiellement affectés à la consommation.



[...] pour rester dans la ligne de mire de notre feuille de route http://www.haitilibre.com/article-20559-haiti-flash-feuille-de-route-de-la-ministre-de-la-diaspora.html il nous faudra commencer à faire bouger les lignes pour aller au-delà de la simple consommation des transferts de la diaspora.



Il faudra à partir du Forum de la Diaspora http://www.haitilibre.com/article-20723-haiti-politique-fructueux-forum-de-la-diaspora.html envisager les apports financiers de la diaspora en termes d'investissements productifs à travers la création de fonds d'investissements et d’autres mécanismes financiers appropriés afin que les investissements futurs de notre diaspora puissent non seulement contribuer de manière exponentielle à la formation brute de capital fixe, mais aussi à l'augmentation à plus de 100% sur une base annuelle des investissements directs étrangers en Haïti qui sont actuellement de 100 millions de dollars environ [...]



Pourquoi dans cette perspective ne pas créer les mécanismes adéquats pour permettre aux investisseurs de notre diaspora d'investir plus de 200 millions de dollars annuellement en Haïti. Ceci ne représenterait après tout que 10% du total des transferts annuels de la diaspora haïtienne. Je tiens d'ailleurs, à rappeler que d'après un rapport que je lisais dernièrement il a été établi que 80% des investissements directs étrangers en Chine ne viennent pas des multinationales, mais de la diaspora chinoise. Il nous faut maintenant suivre la voie empruntée par la Chine dans ses relations avec sa diaspora. »



