Haïti - FLASH : Vers le recrutement des premiers militaires





Jeudi au Sénat http://www.icihaiti.com/article-20718-icihaiti-politique-le-gouvernement-passe-son-oral-devant-le-senat.html Hervé Denis, le Ministre de la Défense répondant a une question sur la mise sur pied de l’armée d’Haïti conformément à sa feuille de route http://www.haitilibre.com/article-20508-haiti-flash-feuille-de-route-pour-la-mise-en-place-de-l-armee-d-haiti.html a répondu aux Sénateurs, avoir déjà initié le processus administratif devant conduire au recrutement des premiers militaires de la force armée d’Haïti et qu’un plan prélimnaire avait été soumis au Chef de l’État et au Premier Ministre.



Il a indiqué qu’au préalable le haut commandement des forces armées sera nommé. Dans la phase préliminaire sera également fait l’inventaire dans les prochaines semaines des bases des anciennes Forces Armées d'Haïti ainsi que l’évaluation de leur état, en vue d’une réhabilitation lorsque nécessaire.



Le Ministre Denis a précisé que ces militaires devront jouer un rôle de premier plan dans la lutte contre la contrebande aux frontières. Il a dit espérer pouvoir récupérer certains équipements que la Minustah pourrait laisser après son départ et qu’il obtiendra les fonds nécessaires dans le budget rectificatif à venir...



PI/ HaïtiLibre