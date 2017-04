Haïti - RD : Les dominicains renforcent militairement leur frontière





Rubén Darío Paulino Sem, le Ministre de la Défense dominicain a annoncé que suite à la confirmation de la date du départ définitif de la Minustah en Haïti, des mesures de renforcement de la sécurité tout le long des 391 km de frontière et d’augmentation des effectifs militaires ont déjà commencé et se poursuivront progressivement jusqu’en novembre 2017. Soulignant « Le 15 octobre 2017 la Minustah aura quitté Haïti, nous, en tant que forces armées nous allons implémenter l'équipement et les effectifs nécessaires à la fois de l'armée et du CESFRONT (Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza) pour renforcer notre frontière [...] »



Sigfrido Pared Perez, le Directeur du Département National d'Enquête (DNI), a exprimé son inquiétude face au retrait des troupes de la Minustah, en particulier des 400 militaires onusiens affectés à la surveillance de la frontière en Haïti, un retrait qui selon lui, présente une menace pour la sécurité de la République dominicaine...



Par ailleurs, Paulino Sem a informé que depuis llundi 17 avril, les services de migration dominicains ont retourné en Haïti, près de 7,000 haïtiens en situation migratoire irrégulière sur le territoire dominicain.



HL/ HaïtiLibre