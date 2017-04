Haïti - Social : Visite de la Première Dame à l'Asile communal





Samedi, la Première Dame Martine Moïse, accompagnée de Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaires sociales et de la Mairesse-adjointe de Port-au-Prince, Mme Kettyna Bellabe a visité l'Asile communal de Port-au-Prince, à la rue St-Martin (Delmas 2), pour faire un état des lieux et s'enquérir des problèmes auxquels est confronté cette institution depuis quelques temps.



Les responsables de l'institution ont évoqué des difficultés urgentes concernant entre autres : l'eau potable, les soins de santé, la nourriture et l'électricité. Le Ministre Bellevue, a promis en collaboration avec le Bureau de la Première Dame et la Mairie de Port-au-Prince, de travailler dans le meilleur délai à l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires.



Kettyna Bellabe en a profité pour réitéré la volonté de l'Administration Communale de Port-au-Prince, sur instruction du Maire Ralph Youri Chevry, d’œuvrer sans relâche à la bonne marche des institutions relevant de sa gestion, avec le support du pouvoir central pour le bien de la collectivité dans un esprit du vivre-ensemble.



La Première Dame, Madame Martine Moïse, a profité de sa visite pour rencontrer les pensionnaires de l'Asile avant de procéder à la distribution de quelques kits alimentaires et hygiéniques.



HL/ HaïtiLIbre