Haïti - FLASH : Pluies diluviennes sur le Grand Sud, importants dégâts (Bilan provisoire)





Depuis 3 jours, deux creux de surface, respectivement au Sud-Ouest de Cuba et de la Jamaïque maintiennent un temps humide et instable sur les grandes Antilles et occasionnent des pluies diluviennes intermittentes sur Haïti, notamment sur le Grand Sud.



Selon les informations communiquées par la Direction de la Protection Civile (DPC) le bilan provisoire est de 2 morts, plusieurs maisonnettes détruites, beaucoup des sections communales dans toutes les communes sont inondées et d’autres sont à risque. Dans la zone côtière, la circulation est impossible en raison de l’effondrement du pont de Port Salut qui relie le reste de la côte. En termes de dégâts, on rapporte des perte agricoles et de bétail, des maisons inondées partout dans le département, particulièrement dans la ville des Cayes, Torbeck, Port Salut et des pertes de matériels de pêches.



Bilan provisoire de la DPC du 20 au 23 avril 2017 :



Cayes : Bloc savane, Derrière fort, Centre ville, Jean Jacque Acau, pont Gombo, jonc grenn toutes ces parties de la ville sont Inondées, Gelée remontée de la mer et inondation des rizières.



Port Salut : Inondation dans la ville, Port-salut est coupée avec les autres communes Côtières, dallot obstruée au niveau de Carrefour Félix, pertes agricoles et de bétail dans les sections communales, maisonnettes détruites sur le littoral, maisons inondées au niveau de la ville, Carpentier, Jabouin, Lazar ,Scipion. Éboulement de terrain dans la 5ème section Dumont. Processus d’évacuation de la population en cours. 1 mort enregistré (Male-Tikwet) ;



Tiburon : Pertes agricoles et de bétail dans les hauteurs, éboulement et glissement de terrain ;



Aquin : Fortes pluies, remontée des eaux. Pas de dégâts à rapporter ;



Roche-Bateau : Maisons Inondées au niveau de la ville, pertes agricoles et de bétail au niveau des sections communales, tronçons routes détériorée ;



Cavaillion : Rivière en crues, maisons inondées Granddieu, jardins inondés, fort risque d’inondation si la pluie continue. Sites spontanés : 6 maisons de fortunes détruites, cas de protections à suivre (enfants et vieillards vulnérables) ;



Les Anglais : Forte pluie enregistrée dans la commune, mais pas de dégâts a signaler, deux sections communales sont a risque d’inondation ;



Cotaux : Forte pluie, pas de dégâts rapportés jusqu’à présent ;



Maniche : Jardins inondés. Le débordement de la rivière Grand Passe a forcé l’évacuation de la population a l’École nationale de Melon, la route principale de Maniche est détériorée. Ecole Nationale de Dorié reçoit des déplacés (65 familles graduellement) ;



Chardonniere : Inondation au niveau de la ville ;



Arniquets : Les ravines et la rivière de l’Acul sont en crues, la ville risque d’être isolée, le pont d’Arniquet risque d’être sévèrement affecté ;



Torbeck : Pertes agricole et bétails, jardins et maisons inondés, la route nationale est partiellement praticable ;



St Jean du Sud : Rivière Dingue en crue, fortes pluies, rien a signaler en terme de dégât. La circulation est coupée par l’inondation ;



Camp Perrin : Perte de récolte au niveau de toutes les Sections Communale, une perte en vie humaine (19 ans), entrée Bananier et Estrela, la ravine est en cours de débordement ;



Chantal : Les ravines sont en crues, pertes agricole et de bétail (Canon et le Prêtre) ;



Port à Piment : Forte pluie enregistrée, circulation paralysée sur la côte sud au niveau de Port Salut ;



Iles à Vache : Forte pluie enregistrée, mer agitée ;



St Louis du Sud : Forte pluie, inondation des jardins à sucrerie Henri) ;



Les premières interventions des équipes du Ministère des Travaux Publics, ont permis de rétablir la circulation automobile sur le tronçon reliant les Cayes et Arniquet, affecté par les pluies en plusieurs endroits.



La Coordination Sud de la Direction de la Protection Civile (DPC), des partenaires, accompagnés de la Police Nationale d’Haïti (PNH), ont également assisté 197 familles dans un camp à Cavaillon où 200 bâches ont été distribuées. Distribution de kits alimentaires a 500 familles aux Cayes. Le Ministère de l'Intérieur exhorte les Délégués Départementaux et les Maires à accompagner les membres de la la DPC dans les actions de secours ainsi que dans l'évaluation des dommages et des besoins.



Par rapport aux activités de pluies persistantes sur Haïti en ce début précoce de saison pluvieuse et en fonction de la saturation des sols observée en certains endroits du territoire, la DPC du Ministère de l'Intérieur, le Centre National de Météorologie (CNM) et le Système Permanent de Gestion des Risques, exhortent la population, en particulier celle des zones à risques, à rester vigilante et à appliquer scrupuleusement les consignes de sécurité habituelle en cas d'inondations et de glissements de terrains.



