Haïti - Sécurité : Nouvelles mesures pour sécuriser la population





Lors d’un point de presse, Jeantel Joseph, le Secrétaire d’État à la Sécurité Publique, a affirmé la semaine écoulée, qu'en terme de sécurité, il avait déjà le contrôle de toutes les régions du pays...



Il a annoncé que diverses mesures vont être adoptées en vue de créer un climat favorable à l’investissement et permettant aux citoyens de vaquer en toute sécurité à leurs occupations quotidiennes. Il a parlé de la mise sur pied, d’un système de renseignements national comprenant entre autres un Centre d’alerte ; du déploiement de 1,000 brigadiers pour la sécurité routière sur l’ensemble du territoire, un effectif qu’il compte porter à 3,000 avant septembre prochain. Sur ce dernier point, le Secrétaire d’État est resté silencieux sur les modalités de recrutement, la formation ainsi que les conditions de travail de ces brigadiers...



Outres ces aspects, il a évoqué le contrôle des armes à feu, la sécurisation de l’extérieur des établissements bancaires, des contrôles du transport en commun dans les gares routières, de la lutte contre les nuisances sonores et de la poursuite du programme de professionnalisation de la Police Nationale d’Haïti (PNH).



Notez que le Centre d’Alerte dont il est question, est en opération depuis vendredi 21 avril et permet à tous les citoyens de rapporter tous les délits criminels dont ils sont témoin et les actes de trouble à l’ordre public.



Numéros d’appel : : 4713-2020/ 4907-2020/ 4649-2020/ 4447-2020/ 4430-2020 et 4933-2020.



SL/ HaïtiLibre