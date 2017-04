Haïti - Mexique : Plus de 1,000 haïtiens déjà régularisés





Francisco Rueda Gómez, le Secrétaire Général du Gouvernement mexicain, a annoncé que sur 2,400 citoyens haïtiens bloqués en Basse-Californie ayant fait une demande de régularisation, 1,100 ont déjà reçu des permis légalisant leur situation migratoire sur le territoire Mexicain.



Il a rappelé que l'arrivée de plus de 20,000 migrants étrangers cherchant à entrer aux États-Unis à la recherche d’une meilleure qualité de vie, s’est produite avant le durcissement des politiques d'immigration du Président Donald Trump, qui a coupé l’exode.



Il a expliqué que des 1,100 haïtiens vivant à Tijuana et Mexicali qui ont reçu des documents légaux fourni par l'Institut national des migrations (Instituto Nacional de Migración - INAMI), 500 possèdent un permis de séjour légal au Mexique et 600 un permis de travail temporaires.



Le Secrétaire Général a déclaré que 60% des migrants continue de vivre dans des abris gérés par des Associations civiles.



Il a dit que ces derniers jours il a participé à une réunion parrainée par le Ministère des Affaires étrangères, le Consul d'Haïti au Mexique, Jorge Watanabe et l'Ambassadeur d'Haïti, Guy Lamothe, pour en coordination, exhorter les migrants haïtiens à régulariser leur situation.



Le Gouvernement mexicain devant l’importance de la vague migratoire, étudie la possibilité d’ouvrir un consulat à Tijuana, à indiqué l’Ambassadeur d’Haïti Guy Lamothe à la presse locale. Cette initiative faciliterait le processus de régularisation de nos compatriotes et éviterait les déplacements à travers le territoire d’un grand nombre de migrants.



Lire aussi :

http://www.icihaiti.com/article-20674-icihaiti-social-tournage-d-un-documentaire-sur-la-situation-des-haitiens-bloques-a-tijuana.html

http://www.haitilibre.com/article-20256-haiti-flash-le-mexique-offre-aux-haitiens-le-retour-assiste.html

http://www.haitilibre.com/article-20238-haiti-flash-30-000-migrants-haitiens-a-la-frontiere-du-mexique-sont-la-cible-d-escrocs.html

http://www.icihaiti.com/article-19691-icihaiti-mexique-a-tijuana-des-haitiens-fete-l-independance-d-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-19478-haiti-flash-des-milliers-d-haitiens-cherchent-refuge-au-mexique.html

http://www.haitilibre.com/article-18704-haiti-flash-des-dizaines-de-milliers-d-haitiens-se-dirigeraient-vers-les-usa.html

http://www.haitilibre.com/article-18700-haiti-flash-usa-reprise-des-deportations-regulieres-vers-haiti.html

http://www.haitilibre.com/article-18659-haiti-flash-des-haitiens-fuient-en-grand-nombre-le-bresil-vers-les-usa.html



SL/ HaïtiLibre