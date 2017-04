Haïti - Économie : Situation défavorable pour l’emploi et les investissements étrangers (BRH)





La Note sur la Politique Monétaire de la Banque de la République d’Haïti (BRH), analyse les développements récents observés dans l’économie haïtienne. Son objectif est de renseigner sur l’orientation de la politique monétaire et sur les dernières décisions prises par les autorités afin de dégager les perspectives à court terme pour l’économie nationale.



Extraits du Rapport de la BRH (mars 2017) :



« [...] Sur le plan national, la conjoncture macroéconomique le 1er trimestre avait été est marquée par un ralentissement de l’activité, telle qu’en témoigne la baisse de la croissance de l’Indicateur Conjoncturel de l’Activité Économique (ICAE). En effet, celui-ci est passé de 1,6% durant le dernier trimestre de l’année fiscale 2016 (juillet-septembre 2016) à 0,6% durant le premier trimestre de l’actuel exercice (octobre-décembre 2016). Quoique les données ne soient pas encore disponibles pour le 2ème trimestre (janvier-mars 2017), les informations disponibles n’augurent pas d’un revirement de tendance.



[...] Au deuxième trimestre de l’exercice 2017, les données préliminaires comparées à la même période de l’exercice 2016 indiquent une hausse du déficit commercial, une croissance des transferts sans contrepartie ainsi qu’un ralentissement de la dépréciation de la gourde.



Les données disponibles sur les échanges de biens entre Haïti et le reste du monde indiquent 845,3 millions de dollars ÉU d’importations au cours du 2ème trimestre de l’exercice 2016-2017, soit une hausse de 22,93% par rapport au 2ème trimestre de l’exercice précédent. Cette progression est imputable à l’augmentation de la facture pétrolière qui a crû de 64,30% sur la même période pour se chiffrer à 145,92 millions de dollars ÉU pour le trimestre. Du côté des exportations, les données disponibles jusqu’au mois de février 2017 font état d’un montant de 138,51 millions de dollars ÉU pour les deux premiers mois du trimestre, traduisant ainsi une relative stabilité par rapport aux exportations réalisées durant les mois de janvier et février 2016 (-0,98%). Le renchérissement de la facture pétrolière combiné à la stabilité des exportations laisse ainsi présager une augmentation du déficit commercial au 2ème trimestre en glissement annuel. Par ailleurs, pour les mois de janvier et février 2017, les transferts privés reçus de l’étranger ont été chiffrés à 277,32 millions de dollars ÉU, en hausse de 7,40% par rapport aux mêmes mois de 2016. Cette croissance des transferts combinée aux interventions de la BRH sur le marché des changes a permis d’alimenter l’offre de devises, atténuant ainsi la forte pression enregistrée sur le marché des changes au cours de la même période de 2016. En effet, au 31 mars 2017, le taux de référence de la BRH est évalué à 69,35 gourdes pour un dollar américain, soit un accroissement de 2,91 % par rapport au 31 décembre 2016. En dépit du fait que cette dépréciation soit légèrement supérieure à celle observée durant le 1er trimestre (1,81%), elle demeure toutefois largement en deçà de la hausse du taux de change au cours du 2ème trimestre de l’exercice 2016 (8,93%).



En ce qui a trait aux finances publiques, les recettes ont totalisé 34 494,5 MG au 31 mars 2017, soit 45 % de l’objectif de 76 647,7 MG inscrit dans le budget. À cette date, la perception moyenne s’est établie à 5 749,1 MG contre une prévision mensuelle de 6 387,3 MG, soit une contre-performance de 638,2 MG. Quant aux dépenses exécutées, elles se sont élevées à 48 818,1 MG au premier semestre de l’exercice, contre des prévisions budgétaires de 81 767,5 MG, correspondant ainsi à une réalisation de 59,7%. Leur exécution, en moyenne mensuelle, a accusé un montant de 8 136,4 MG contre 6 814 MG programmé, soit un dépassement des possibilités de dépenses de 1 322,4 MG. Cette évolution des comptes publics a conduit à un financement monétaire de 2 234,5 MG contre une cible de 3 535,3 MG pour l’exercice.



[...] PERSPECTIVES

En dépit de la mise en place d’un nouveau gouvernement, les grands opérateurs économiques et financiers continuent d’afficher un certain attentisme qui risque d’affecter l’évolution du secteur réel en 2017. En dehors de l’impact prévisible de l’ouragan Matthew sur le PIB, cet attentisme est un facteur défavorable pour la création d’emplois et les investissements directs étrangers. Cependant, pour les prochains trimestres de l’exercice 2016- 2017, les perspectives pour l’économie haïtienne devraient converger vers un ralentissement du rythme de dépréciation de la gourde et une diminution des pressions inflationnistes dans l’économie [...] »



Télécharger le rapport complet de la BRH : http://www.haitilibre.com/docs/note_polmon2t17.pdf



