Haïti - Sécurité : Le bataillon chilien plie bagages





Sandra Honoré, la Cheffe de la Mission des Nations Unies pour la Stabilisation en Haïti (Minustah), a présidé la semaine dernière la cérémonie marquant la fin des opérations du bataillon chilien basé au Cap-Haïtien.



Le bataillon composé de 340 soldats chiliens, 47 Honduriens, 44 Salvadoriens et 3 Mexicains, a cessé officiellement ses activités le 15 avril et procèdera aux cours des prochaines semaines au déménagement de ses bases militaires et au renvoi de ses troupes et du matériel dans les pays d'origine.



Présent en Haïti depuis l’été 2004, le bataillon a été déployé au cours des opérations à Cité Soleil ainsi que d'autres zones de Port-au-Prince pendant les premières années de la mission, Au cours de ses 13 années de services au sein de la Minustah, le bataillon a également mené des opérations dans le Nord d’Haïti, assurant la sécurité et le support logistique pendant 10 élections entre 2006 et 2017. Il a aussi apporté un appui humanitaire pour répondre aux différents catastrophes naturelles qu’a connues Haïti, y compris le séisme dévastateur de 2010 et l'ouragan Matthew en octobre 2016.



La Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, a tenu à saluer le dévouement, le professionnalisme et surtout la discipline dont a fait montre ce bataillon tout au long de son déploiement en Haiti. Elle appelé l’assistance à rendre un vibrant hommage à tous les Casques Bleus qui ont perdu la vie en Haiti dans l’exercice de leur fonction en particulier au Sergent infirmier Rodrigo Andrés Sanhueza Soto (35 ans) du corps des marines chiliens, tué par balle en avril 2015 en Haïti au cours d’une mission administrative http://www.haitilibre.com/article-13621-haiti-social-dernier-hommage-au-casque-bleu-chilien-tue-a-ouanaminthe.html



Cette cérémonie a été aussi l’occasion pour les ambassadeurs des pays composant ce bataillon de remercier le gouvernement d’Haïti d’avoir accepté les services de leurs soldats qui ont servi la population locale sous l’édige des Nations Unies.



HL/ HaïtiLibre