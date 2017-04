Haïti - AVIS : Fausses nouvelles sismiques





L’ingénieure Nicole Yolette Altidor, Directrice Général du Ministère de l'Environnement et l’ingénieur Claude Prépetit, Directeur Général du Bureau des Mines et de l'Énergie, constatent que depuis un certain temps, « des individus malintentionnés, font circuler sur les réseaux sociaux, de fausses nouvelles relatives aux aléas sismiques, notamment les tremblements de terre, ce qui risque d'alarmer inutilement la société haïtienne. »



A cet effet les Directions Générales tiennent à rappeler à la population que « le Bureau des Mines et de l'Énergie (BME) est la seule institution en Haïti, habilitée à diffuser officiellement des informations sur les tremblements de terre.



En conséquence, ces Directions Générales invitent la population à garder son calme face à de telles rumeurs et en profitent pour lui rappeler que les consignes généralement données par le BME sur les séismes, sont toujours de rigueur. »



HL/ HaïtiLibre