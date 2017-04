Haïti - FLASH : Le Convoi du PM fait un mort et un blessé





Lundi, suite aux pluies diluviennes qui se abattues notamment sur le Sud d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-20744-haiti-flash-pluies-diluviennes-sur-le-grand-sud-importants-degats-bilan-provisoire.html le Premier Ministre Lafontant à la tête d'une délégation comprenant notamment Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaires Sociales s’est rendu sur les lieux pour évaluer la situation et planifier la réponse.



C’est lors de son déplacement dans la la localité de Kans à mi-chemin entre les Cayes et Camp-Perrin, qu’un des véhicules du convoi du Premier Ministre, a heurté mortellement un adolescent et blessé un autre qui l’accompagnait. Selon des témoins le cortège ne se serait pas arrêté à la suite à cet accident...



Dans un communiqué daté de lundi, le Premier Ministre dit « avoir appris aujourd’hui avec la plus grande tristesse la mort d’un adolescent à la suite d’un accident à Kans près des Cayes qui a également fait un blessé.



[...] Le Premier Ministre déplore cet accident et adresse ses sincères condoléances à la famille de la victime, et à celle du blessé. Il en profite pour les assurer de la pleine solidarité et de l’accompagnement actif du gouvernement dans ces moments douloureux. »



