Haïti - Éducation : Le Ministère se prépare aux examens d’État 2017





Jackson Pléteau, le Directeur de Cabinet du Ministre de l’Éducation (Pierre Josué Agénor Cadet), assisté de Jean Nelson Pierre, le Coordonnateur administratif à la Direction Générale, a présidé une réunion de travail autour des examens d'État, entre les directions techniques impliquées et la Commission d'organisation des examens. Des membres du Cabinet du Ministre et des représentants de la Direction Départementale de l'Ouest (DDO) participaient également à cette réunion.



La validation des candidats a été entre autres au centre des débats. Il a été convenu que les Directions Départementales de l'Éducation exercent un contrôle plus vigilant sur les listes des élèves autorisés à passer ces examens. Le DC Jackson Pléteau a demandé à la DDO d’exercer un contrôle plus strict sur les directeurs d'écoles en retard et dans le cas où des tentatives de fraudes seraient avérées, de sévir contre eux.



Le Directeur de Cabinet Pléteau, a également souligné la nécessité d'organiser de bons examens, dans des conditions optimales tout en luttant au maximum contre les tricheurs. La surveillance, sera d'application strictement cette année. La tâche sera confiée aux enseignants ou à défaut aux étudiants des écoles normales ou des étudiants des facultés des sciences de l'éducation.



La Direction de l'Enseignement Secondaire (DES) a indiqué qu’elle travaillait sans relâche sur la préparation des textes d'examens, précisant qu’après l'étape de relecture, la DES passera à la phase de montage des textes des épreuves des examens d’État, ce, dès la première semaine de mai afin que tout soit prêt à temps.



Calendrier des examens d’État 2017 :

- Examens de 9ème année fondamentale : du 3 au 5 juillet ;

- Examens des Écoles Normales d'Instituteurs (ENI) et des Centres d'Éducation Familiale (CEF) : du 3 au 7 juillet ;

- Examens du bac : du 10 au 13 juillet ;

- 2ème Session spéciale des recalés : du 21 au 24 août ;

- Examens de Formation Technique et Professionnelle (FTP) : 31 juillet au 5 août.



HL/ HaïtiLibre