Haïti - RD : Saisie de plus de 2,200 faux documents entre les mains d’haïtiens





Au cours des 9 derniers mois (août 2016 à avril 2017), la Direction Générale des Migrations (DGM) en République Dominicaine a saisi 2,202 documents faux ou modifiés lors des opérations de contrôle à l'échelle nationale, de situation migratoire des étrangers (haïtiens) vivant sur le territoire dominicain.



Le Lieutenant Général Máximo William Muñoz Delgado, Directeur Général de la DGM a précisé que de ce nombre il y avait 1.478 faux documents et 724 documents d'identité contrefaits (usurpation d’identité).



Les 1.478 faux documents comprenait : 1,239 cartes du Plan National Régularisation des Étrangers (PNRE), 126 passeports haïtiens, 69 cartes d'identité dominicaine, 40 visas dominicains, 3 résidences dominicaines et 1 passeport dominicain.



En ce qui concerne les 724 documents d’usurpation d'identité, la DGM a rapporté qu’ils comprenaient entre autres : 459 cartes du PNRE, 241 passeports haïtiens, 15 cédulas dominicaines et 4 Carte d’Identité Nationale (CIN) haïtienne.



La DGM a indiqué qu'une enquête était ouverte avec d'autres organismes de Sécurité de l'État, afin d'identifier les responsables de ce réseau de faux et de falsification, qui cible les haïtiens en situation irrégulière.



SL/ HaïtiLibre