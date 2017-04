Haïti - AVIS : Aux armateurs, marins, capitaines et propriétaires de bateau





Dieudonné Bruno, le Directeur Général du Service Maritime et de Navigation d’Haïti (SEMANAH) rappelle au public en général et aux armateurs, marins, capitaines et propriétaires de bateau en particulier, qu’ils sont invités à se présenter au bureau du SEMANAH de leur zone respective pour se mettre en règle avec l’Institution.



Le renouvellement des permis, des certificats, des navires, des livrets professionnels maritimes arrivés à expiration et l’immatriculation des navires et jets skies, ainsi que l’enregistrement des gens de mer sont concernés.



Ces formalités légales, doivent être complétées avant le 15 Mai 2017.



Passé ce délai, les bateaux qui ne seront pas en règle, seront interdits de naviguer dans les eaux haïtiennes et arraisonnés par les Gard-côtes conformément à la loi.



