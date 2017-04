Haïti - Politique : Le Gouvernement solidaire des sinistrés du Sud





Lundi, suite aux pluies diluviennes qui se abattues notamment sur le Sud d’Haïti http://www.haitilibre.com/article-20744-haiti-flash-pluies-diluviennes-sur-le-grand-sud-importants-degats-bilan-provisoire.html le Premier Ministre Lafontant à la tête d'une délégation comprenant notamment Max Rudolph Saint-Albin Ministre de l’Intérieur et des Collectivités Territoriales et Roosevelt Bellevue, le Ministre des Affaires Sociales s’est rendu sur les lieux pour évaluer la situation et planifier la réponse.



Arrivé très tôt dans la ville des Cayes, le Premier Ministre a présidé une rencontre de haut niveau avec les autorités locales et quelques ONG œuvrant dans le domaine de la gestion des risques au niveau des communes du département, afin d'avoir les premières données sur l'étendue des dégâts.



Plusieurs localités et des institutions étatiques touchées ont été visitées, dont le Centre National des Equipements (CNE) et l'Hôpital Immaculée Conception des Cayes. Les berges de la rivière de l'Acul, plus précisément à Ducis et la ravine du Sud, à Camp-Perrin.



Le Ministre Saint-Albin a invité les autorités locales à prendre les dispositions durant le reste de la période pluvieuse et en prévision de la saison cyclonique qui débutera en juin prochain.



Au cours de sa tournée le Premier Ministre, a promis de tenir compte de la situation du grand Sud dans le budget rectificatif... Le Chef du Gouvernement, qui inscrit ce déplacement dans le cadre de la solidarité envers les populations affectées, a annoncé également que « tout le Gouvernement est en branle, pour mieux harmoniser les interventions et prendre les mesures nécessaires afin de soulager les sinistrés [...] Plusieurs milliers de kits d'hygiène et alimentaires, ainsi que des bâches, des bouteilles d'eau traitée, des tablettes de purification d'eau, entre autres, seront distribués en attendant une intervention plus structurante de la part du Gouvernement. »



