Haïti - Sécurité : Le CONATEL se prépare à la prochaine saison cyclonique





Jean Marie Altema le Directeur Général du Conseil National des Télécommunications (CONATEL) a organisé une séance de travail avec les opérateurs de services de télécommunications : Digicel, Natcom et Access Haïti en vue de préparer la saison cyclonique.



Au cours des discussions, les différents acteurs ont affirmé avoir tenu comptes des leçons apprises lors du passage de l’ouragan Matthew pour préparer un plan de contingence et s'entendre sur la coordination des actions à entreprendre afin de mieux répondre aux exigences de la saison à risques.



Les opérateurs ont pris l'engagement d'accompagner le Gouvernement dans ces démarches, tout en comptant sur le support et la bienveillance de la population pour la protection de leurs infrastructures, qui selon eux, subissent habituellement des actes de sabotage...



Jean Marie Altema a annoncé l'organisation prochaine d'un atelier de travail avec la participation de tous les acteurs engagés dans la gestion des risques en Haïti, soulignant que le CONATEL entendait mobiliser tous les opérateurs de services de télécommunications (radio, télévision, téléphonie mobile, internet etc...) afin de mieux accompagner la population durant la prochaine saison.



HL/ HaïtiLibre