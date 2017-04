Haïti - AVIS EDH : Coupure programmée sur la ligne de transport de 69,000 volts





L'Électricité d'Haïti (EDH) informe sa clientèle en particulier et la population en général, qu'une coupure est programmée le dimanche 30 avril 2017, de 9h00 a.m. à 3h00 p.m. dans les zones suivantes : Commune de Pétion-ville, Commune de Kenscoff, Centre-ville de Port-au-Prince, Commune de Carrefour et Commune de Léogâne.



Afin de sécuriser les lignes de transport à Haute tension à Musseau, Juvénat et Canapé-vert en prévision de la saison cyclonique, cette coupure programmée s'avère indispensable pour exécuter les travaux.



L'EDH compte sur la compréhension de sa clientèle et fait appel à la collaboration de tous en vue de la réalisation de ces travaux dans les meilleures conditions et dans le respect des délais.



HL/ HaïtiLibre