Haïti - Politique : Deuxième Conseil de Gouvernement





Mercredi, le Premier Ministre Jack Guy Lafontant a présidé son 2e Conseil de Gouvernement. Plusieurs thèmes y ont été débattus, entre autres :



- Le cadre d’intervention, les premiers constats et les premières actions dans le cadre du plan d'urgence suite aux inondations dans le Sud http://www.haitilibre.com/article-20744-haiti-flash-pluies-diluviennes-sur-le-grand-sud-importants-degats-bilan-provisoire.html ;



- La préparation le 1er mai de la caravane de développement dans le Bas-Artibonite, la fête de l'agriculture et du travail, la fête du drapeau et de l'université le 18 mai prochain, la présentation de l’arrêté du 29 mars 2017 sur le train de vie de l’Etat http://www.haitilibre.com/article-20725-haiti-flash-100-millions-de-gourdes-pour-des-activites-de-renseignements-et-de-securite.html http://www.haitilibre.com/article-20689-haiti-politique-j-13-au-cne-les-mecanos-cubains-travaillent-sans-relache.html ;



- Les plans d’action des ministères, budget rectificatif et le dossier de départ de la Minustah ;



Plusieurs activités ont également été annoncées pour le mois de mai : la retraite gouvernementale, la retraite de la Primature et le Forum des directeurs généraux.



Il a été également rappelé aux ministres, aux secrétaires d'État et à leurs membres de cabinet, l'obligation qui leur est faite de faire leur déclaration de patrimoine, conformément à la Constitution et aux lois de la République.



Par ailleurs une minute de recueillement a été observée en mémoire du mineur décédé lors de l'accident au passage du cortège de la délégation du Premier Ministre aux Cayes http://www.haitilibre.com/article-20758-haiti-flash-le-convoi-du-pm-fait-un-mort-et-un-blesse.html



HL/ HaïtiLibre