Haïti - RD : Première rencontre bilatérale officielle des deux Chanceliers





Les ministres des Affaires étrangères Antonio Rodrigue (Haïti) et Miguel Vargas (République Dominicaine), se réuniront ce jeudi 27 avril, au siège de la Chancellerie dominicaine à Santo-Domingo, pour aborder des questions clées telles que l'immigration, le commerce et la coopération bilatérale entre les deux gouvernements. Il s’agit de la première réunion bilatérale officielle entre les deux Chancelier après leur rencontre le mois dernier, en marge du Forum des Caraïbes (CARIFORUM) à Kingston (Jamaïque).



Les deux Chancelleries soulignent l'importance de cette rencontre pour la consolidation et l'élargissement des relations entre les deux pays, qui pourraient générer des initiatives qui profiteraient au développement de la frontière en augmentant les chances d'attirer des investissements, au développement des infrastructures et à la formalisation du commerce, avec des créations importantes d'emplois et l'amélioration de la qualité de vie des personnes vivant dans la zone des deux côtés de la frontière.



SL/ HaïtiLibre