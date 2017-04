Haïti - Actualité : Zapping...





Herby Widmaier nous a quitté :

Herby Widmaier nous a quitté. Fondateur de Radio Métropole en mars 1970, avec l’aide de son épouse Micheline Widmaier, Roland Dupoux et Bob Lemoine, Herby Widmaier était une figure légendaire de la radio en Haïti. Musicien, compositeur et arrangeur, il s'était lancé dans l'enregistrement de groupes musicaux les plus importants de l'époque et est à l'origine de nombreuses innovations dans les programmes de radio. Que son âme repose en Paix.



Le Venezuela se retire de l’OEA :

Mercredi 26 avril la Cheffe de la diplomatie vénézuélienne Delcy Rodriguez a annoncé que le Venezuela se retire de l'Organisation des États américains (OEA), que le Président Nicolas Maduro accuse d’ingérence « demain jeudi nous présenterons une plainte devant l'OEA et nous lancerons le processus de retrait qui prend 24 mois, pour faire sortir le pays sud-américain de cet organisme régional » a précisé Delcy Rodriguez



Électricité, Haïti 110e sur 111 pays :

Mercredi lors de l’audition au Sénat de Fritz Caillot, le Ministre des Travaux Publiques et Hervé Pierre-Louis, le Directeur Général de l'Électricité d’Haïti (EDH), Youri Latortue, le Président du Sénat a estimé qu'il est inacceptable qu'Haïti soit classé à l'avant-dernière place sur 111 pays obtenant la note de 11 sur 100 pour l'accès à l'énergie, de 14 sur 100 pour l'efficacité énergétique et de 5 sur 100 pour les énergies renouvelables et demandé des explications et des solutions pour remédier à cette situation.



Notez que seulement 35 % de la population en Haïti a accès à l’électricité (11 % dans les zones rurales). Le coût de l’électricité en Haïti est le plus élevé de la région Caraïbe. En comparaison, la consommation en électricité par habitant en Haïti ne représente que 2 % de celle enregistrée par habitant en République Dominicaine.



Visite de Miss Univers :

Miss Univers 2016 Iris Mittenaere et le première Dauphine haïtienne Raquel Pélissier, seront au Cap-Haïtien le weekend prochain dans le cadre d’une mission d’aide aux enfants nés avec des lèvres fendues, dans le Nord.



Dépôt du projet de loi modifiant le code d'instruction criminelle :

Mardi Heidi Fortuné, le Ministre de la Justice, a déposé au bureau du Sénat, le projet de loi portant modification du code d'instruction criminelle qui apporte des réponses aux principaux dysfonctionnements de la justice, selon le Ministre. Youri Latortue, le Président du Sénat a remis le document à Jean-Renel Sénatus, Président de la Commission Justice, qui va maintenant étudier avec ses collègues les 1,363 articles répartis en six volumes avant de soumettre de projet à l'Assemblée avec ses recommandations favorables ou non.



Martine Moïse au lancement de la semaine de vaccination :

Mercredi au Palais Municipal de Delmas, la Première Dame de la République Martine Moïse, a participé au lancement de la semaine de vaccination des Amériques en compagnie du Dr, Marie Greta Roy Clément, la Ministre de la Santé Publique et des partenaires internationaux d'Haïti dans le domaine de la Santé. Une initiative du Ministère qui prévoit vacciner 300,000 enfants de zéro à 23 mois contre la diphtérie et le tétanos. Martine Moïse qui participait à la cérémonie a encouragé les parents à faire vacciner leurs enfants pour qu’ils puissent grandir en bonne santé.



HL/ HaïtiLibre