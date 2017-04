Haïti - Politique : Vers le remplacement du Sénateur Guy Philippe





Dans l’attente du verdict de la justice américaine contre le Sénateur élu Guy Philippe, le 5 juillet prochain, le plaidoyer de culpabilité du Sénateur http://www.haitilibre.com/article-20736-haiti-flash-rebondissement-dans-l-affaire-guy-philippe.html et ses aveux http://www.haitilibre.com/article-20754-haiti-flash-guy-philippe-avoue-et-risque-20-ans-de-prison.html ouvrent la porte pour le Conseil Électoral Provisoire (CEP) à l’annulation de son élection, même si le décret électoral ne dit rien sur les procédures d'annulation de l’élection d’un sénateur élu qui n’a pas encore prêté serment, selon Uder Antoine, le Directeur Exécutif du CEP,



Selon Uder Antoine qui n’entend pas laisser aucun siège vide au Sénat, l’alternative du CEP pour remplacer le Sénateur Guy Phlippe est soit l’organisation d’une nouvelle élection partielle dans la Grand’Anse, ce qui entrainera des coûts ou autre possibilité, remplacer le Sénateur Phlippe par le second Sénateur élu (Sorel Jacinthe) et confirmer le 3e sénateur comme deuxième sénateur... dans tous les cas le CEP se doit d'attendre le verdict de la justice américaine avant d'agir.



Concernant le dossier de candidature de Guy Phlippe comme candidat au Sénat, Uder Antoine a rappelé que ce n’était pas le CEP qui émettait les documents exigés par la loi et qu’il ne manquait aucune pièce au dossier de Guy Phlippe et qu’aucune anomalie n’avait été détecté lors de l’examen de sa candidature...



TB/ HaïtiLibre