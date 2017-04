Haïti - Politique : Moïse cherche à encourager les investissements





Jeudi, le Président Jovenel Moïse, s'est rendu au Parc Industriel de Digneron puis à l’entreprise de pisciculture « Caribbean Harvest » http://www.haitilibre.com/article-13270-haiti-agriculture-la-caribbean-harvest-va-doubler-sa-production-de-tilapia.html dans la commune de la Croix-des-Bouquets à la fois pour encourager le développement des secteurs porteurs du pays dont le secteur textile (deuxième source de devise pour Haïti après les transferts de la diaspora), promouvoir le secteur de la pisciculture en Haïti et rassurer et encourager les investisseurs privés.



Au Parc industriel de Digneron, il a rencontré des hommes d’affaires haïtiens et Coréens, le Conseil d’Administration de l’Association des industries d’Haïti (AIDH), des Parlementaires de l’Ouest et le Maire de la Croix-des-Bouquets, Rony Colin. Le Chef de l'État a parlé entre autres de l’importance de développer davantage d’incitations fiscales et financières pour la stabilisation du développement de ce secteur. Accompagner les ouvriers à travers des programmes sociaux et créer des Centres professionnels avec des formations adaptées aux infrastructures techniques des Parcs Industriels en Haïti, sont autant de mesures qui doivent, selon le Chef de l'Etat, contribuer au renforcement du secteur textile.



Par la suite, le Président Moïse s’est rendu à la « Caribbean Harvest » où il a rencontré entre autres le Conseil d’Administration, des Représentants de l'Agence Américaine pour le Développement International (USAID - Haïti) dont Robin Padberd et Ken Smarzik et des membres de la Direction des Pêches et de l’Aquaculture du Ministères de l'Agriculture. Il a été notamment parlé de la réforme du système de pêche en Haïti, du développement des métiers, du renforcement des capacités professionnelles dans ce secteur et finalement de la mise à disposition des investisseurs haïtiens et étrangers de financements et d’un cadre légal approprié.



Le Président entend poursuivre ses visites dans les entreprises privées du pays pour donner un signal non-équivoque de la volonté de son administration d’encourager les investissements privés au bénéfice du développement économique du pays.



HL/ HaïtiLibre