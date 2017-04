Haïti - Social : Hommages et condoléances à Herby Widmaïer





Herby Widmaïer est décédé jeudi matin en sa résidence privée, à l'âge de 84 ans. Fondateur de Radio Métropole en mars 1970, avec l’aide de son épouse Micheline Widmaïer, Roland Dupoux et Bob Lemoine, Herby Widmaïer était une figure légendaire de la radio en Haïti « Avec lui, le pays a perdu un de ses grands fils ».



Président Jovenel Moïse :

« Le Président de la République, Jovenel Moïse, a appris avec tristesse la nouvelle du décès, d’Herby Widmaïer, une figure emblématique de la radiodiffusion et de la musique en Haïti.



Au nom du peuple haïtien et en son nom propre, le Chef de l'État transmet ses condoléances émues à la famille du regretté défunt, à ses proches et au personnel de Radio Métropole en général ».



Premier Ministre Jack Guy Lafontant :

« Le Premier ministre Jack Guy Lafontant a appris avec une profonde tristesse le décès d’Herby Widmaïer [...] Le Premier Ministre tient à saluer en Herby Widmaïer une figure incontournable de la musique haïtienne, un amateur et animateur de jazz dont sa musique portera toujours des traces indélébiles. Ce grand chanteur et excellent pianiste aura profondément influencé des générations de musiciens haïtiens [...] Avec lui, le pays a perdu un de ses grands fils.



Le Premier ministre en profite pour adresser, au nom du gouvernement, ses sincères condoléances à sa famille, à ses nombreux amis et à toute la dynamique équipe de radio et télé Métropole. »



Ministre de la Culture, Limond Toussaint :

Limond Toussaint, le Ministre de la Culture et de la Communication « salue le départ pour l'Orient de cette figure légendaire de la radio et de la musique » et est « peiné par son décès »



« Le Ministre Toussaint remercie ce vaillant homme de médias qui, dans les années 70, a contribué à révolutionner la radiodiffusion en Haïti en fondant Radio Métropole, devenue aujourd’hui Radio Télé Métropole, un des vecteurs incontestables de la promotion de la culture et témoin des temps forts de l’histoire de la société haïtienne.



[...] Les mots manqueront toujours à quiconque souhaiterait vouer ses gratitudes envers ce patrimoine humain que représente M. Widmaïer. Sa contribution au rehaussement de l’art, à l’expansion de la Culture, à l’immortalité des œuvres culturelles et artistiques auront fait de lui un homme particulièrement remarquable et une figure légendaire dans la mémoire collective [...] Herby Widmaier Il a non seulement été Homme de média mais il a également été chanteur de l'Orchestre de “Issa El Saieh” et a créé le groupe vocal "Les Starlettes" (1957). Arnold Antonin lui a consacré un documentaire “Herby, le jazz et la musique haïtienne”



En ces moments difficiles, le MCC transmet ses plus profondes sympathies à la famille Widmaïer, au personnel de Radio Télé et au secteur haïtien de la Culture et de la Communication, frappés par cette disparition. »



Laurent Lamothe :

« Nous pleurons la mort de Mr. Herby Widmaïer, toutes mes condoléances à sa grande famille et à Radio Métropole... Nou Avew ! »



Georges B. Sassine (ADIH) :

« [...] On garde en mémoire cette soirée du mois de Juillet 2013 ; plusieurs musiciens venus d'ici et d'ailleurs avaient rendu un magnifique hommage au pionnier du jazz, celui qui a marqué la musique haïtienne. On ne se lassait pas d'écouter l'histoire d'Herby ; on ne se lassait pas de l'entendre relater son parcours et de parler des débuts de sa propre radio au local du Pavillon. Il avait, à travers Radio Métropole, innové avec un autre style dans la radiodiffusion. La presse est en deuil, le pays est en deuil. L'Association Des Industries d’Haïti présente ses sincères condoléances à sa famille et à ses collaborateurs. Que la Terre te soit légère Herby ! » Georges B. Sassine Président.



Fondation Haïti Jazz :

« La Fondation Haïti Jazz présente ses sincères condoléances à la famille et aux proches d’Herby Widmaïer et adresse son plus profond respect à la mémoire de ce musicien, auteur compositeur, arrangeur et fondateur de Radio Métropole. »



HL/ HaïtiLibre