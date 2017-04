Haïti - Diplomatie : Accréditation de deux nouveaux ambassadeurs





Le Président Jovenel Moïse, a reçu cette semaine au Palais National, les lettres de créance de deux nouveaux Ambassadeurs accrédités en Haïti : Robert J. H. de Leeuw (Royaume Uni des Pays-Bas) et José Antonio Segebre Berardinelli (République de Colombie).



Ces nouveaux ambassadeurs ont renouvelé l’engagement de leur pays respectif à maintenir étroits les liens d’amitié et à renforcer la coopération entre Haïti et leur pays.



Le Président Moïse a également rassuré ces ambassadeurs de sa volonté de travailler au développement harmonieux des relations entre son pays et ces deux pays amis.



Par la suite, les nouveaux ambassadeurs de Colombie et du Royaume Uni des Pays-Bas, ont respectivement effectué une offrande florale en mémoire des Pères de la Patrie haïtienne, au Musée du Panthéon National d'Haïti (MUPANAH) avant d’être invité par Michèle Frisch, la Directrice du Musée à visiter en sa compagnie, les salles d’exposition pour y découvrir l’histoire et la culture d’Haïti.



HL/ HaïtiLibre