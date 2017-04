Haïti - Football U-17 : Nos jeunes Grenadiers éliminés par le Honduras [3-1]





Dans le cadre du Championnat de la CONCACAF U-17, qualificatif pour la Coupe du Monde de la FIFA qui se tiendra cette année en Inde (6 au 28 octobre 2017), nos jeunes Grenadiers ont été sérieusement battus jeudi sur la pelouse du Stade Maracana par le Honduras [3-1].



Après leur modeste victoire contre Curaçao [0-1] http://www.icihaiti.com/article-20728-icihaiti-championnat-concacaf-u-17-defaite-des-grenadiers-contre-le-curacao-[1-0].html , un match nul contre la Panama [0-0] http://www.icihaiti.com/article-20765-icihaiti-championnat-concacaf-u-17-haiti-panama-[0-0].html cette défaite élimine notre sélection nationale U-17, pourtant championne des Caraibes, qui sort par la petite porte en se classant bon dernier du Groupe A:



Classement :

Panama : 7 points

Honduras : 6 points

Curaçao : 3 points

Haïti : 1 point



Le match avait pourtant bien débuté pour les protégés de l’entraineur brésilien Rafael Novaes Dias, en inscrivant un premier but d’Obenson Léveillé dans le premier quart d’heure de jeu [1-0], score inchangé à la mi-temps.



De retour des vestiaires, les Grenadiers se sont heurté au Honduras sans pouvoir augmenter leur mince avance, avant d’encaisser un tir d’égalisation de Lopez à la 70’ [1-1]. Si tout restait encore possible pour Haïti, un but Mejia à la 82’ donne l’avantage au Honduras [2-1] qui enfonce davantage Haïti à quelques secondes de la fin du temps règlementaire avec un but de Palma, portant le score en faveur du Honduras [3-1] inchangé au terme de la rencontre.







Après l’élimination des Grenadiers U-20 https://www.haitilibre.com/article-20199-haiti-football-u-20-les-grenadiers-elimines.html et des Seniors en barrage de la Gold Cup 2017 https://www.haitilibre.com/article-20498-haiti-gold-cup-2017-fin-du-reve-les-grenadiers-elimines-[3-0].html , Haïti ne sera pas de retour sur la scène internationale avant janvier 2018...



