Haïti - Éducation : «Le trésor caché des Lamayotes» arrive sur les ondes





Vendredi, au Lycée Pétion, Pierre Josué Agénor Cadet, le Ministre de l’Éducation Nationale, en compagnie de l’Ambassadrice de France en Haïti, Elisabeth Beton Delegue a présidé la cérémonie de lancement du nouveau feuilleton radiophonique « le Trésor des Lamayotes » en présence de plusieurs partenaires de la coopération bi et multilatérales, ainsi que des écrivains et des professionnels impliqués dans la mise en œuvre de ce projet.



Né d’un partenariat en mai 2015 entre le Ministère et l’Ambassade de France en Haïti, ce feuilleton de 28 épisodes de 9 minutes chacun, conçus et rédigés par une équipe de pédagogues et de linguiste chevronnés, relate par la voix de l’illustre conteur, comédien et interprète, Jean-Claude Martineau, les aventures de Zak et Nana, deux jeunes héros qui parcourent Haïti à la recherche d’un mystérieux trésor.



« Ce programme éducatif qui mélange le créole à l’apprentissage du français, vise à faire découvrir à son public des mots, expressions et proverbes français sur un mode ludique. L’objectif est, entre autres est de bousculer les clichés sur la langue française et de désacraliser son enseignement en témoignant que l’erreur est permise et qu’au-delà des règles de grammaire, la pratique décomplexée d’une langue permet sa maîtrise » indique le Ministère.



Ce feuilleton radiophonique sera diffusé sur Radio Caraïbes (chaque samedi matin à 7h45) et sur Radio Kiskeya (chaque samedi matin à 9h et chaque dimanche après-midi à 3h30), mais aussi sur les ondes de plusieurs autres radios en région qui ont confirmé leur intérêt.



« Le trésor caché des Lamayotes » s’adresse à tous les locuteurs créolophones, quel que soit leur niveau de français. Ancré dans la culture haïtienne, ce programme aborde de nombreux sujets liés à l’histoire et à la géographie d'Haïti, tout en sensibilisant à des questions telles que l’environnement et le vivre ensemble.



HL/ S/ HaïtiLibre